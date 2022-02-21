Ударил 23 раза и сбежал с массажерами. Обвиняемый в жестоком убийстве консультанта секс-шопа на Дыбенко арестован

Как сообщает объединенная пресс-служба судов, 21 февраля суд арестовал 30-летнего Кирилла Васильева, тем самым удовлетворив ходатайство следствия. Обвиняемый в убийстве останется под стражей по меньшей мере до 19 апреля.
«Нанес не менее 23 ударов имеющимся при нем колюще-режущим предметом в голову, лицо, шею, грудь и живот потерпевшей, а также в область ее верхних конечностей. Далее Васильев завладел 2 массажерами — мастурбаторами марки KOKOS общей стоимостью не менее 8 000 рублей, скрылся с места преступления», — приводит пресс-служба фабулу уголовного дела.
Предполагаемого убийцу 33-летней сотрудницы магазина «Точка любви» на Дыбенко задержали 20 февраля. Васильев сразу же признался, но версия не идеально вяжется с тем, что попало в объективы камер видеонаблюдения.
По данным «Фонтанки», в анамнезе фигуранта нет судимостей. Задержание мужчины стало потрясением для его близких. По словам друзей, незадолго до преступления с Васильевым виделись, всё было как всегда.