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Ударил 23 раза и сбежал с массажерами. Обвиняемый в жестоком убийстве консультанта секс-шопа на Дыбенко арестован

Невский районный суд Петербурга изолировал от общества мужчину, которому вменяют убийство сотрудницы магазина для взрослых. Женщину изрезали ножом.

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Как сообщает объединенная пресс-служба судов, 21 февраля суд арестовал 30-летнего Кирилла Васильева, тем самым удовлетворив ходатайство следствия. Обвиняемый в убийстве останется под стражей по меньшей мере до 19 апреля.

«Нанес не менее 23 ударов имеющимся при нем колюще-режущим предметом в голову, лицо, шею, грудь и живот потерпевшей, а также в область ее верхних конечностей. Далее Васильев завладел 2 массажерами — мастурбаторами марки KOKOS общей стоимостью не менее 8 000 рублей, скрылся с места преступления», — приводит пресс-служба фабулу уголовного дела.

Предполагаемого убийцу 33-летней сотрудницы магазина «Точка любви» на Дыбенко задержали 20 февраля. Васильев сразу же признался, но версия не идеально вяжется с тем, что попало в объективы камер видеонаблюдения.

По данным «Фонтанки», в анамнезе фигуранта нет судимостей. Задержание мужчины стало потрясением для его близких. По словам друзей, незадолго до преступления с Васильевым виделись, всё было как всегда.

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Комментарии (5)

Ё моё
Задержание мужчины стало потрясением для его близких. По словам друзей, незадолго до преступления с Васильевым виделись, всё было как всегда.
***
— Он русский. — Это многое объясняет. (с)
AlBerkut
Предлагаю приговорить его к пожизненному расстрелу через повешение за борт на электрическом стуле. Приводить в исполнение ассортиментом секс-шопа...
260928241
Ретроспектива по Фонтанке. По отзывам друзей.
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