Ударил 23 раза и сбежал с массажерами. Обвиняемый в жестоком убийстве консультанта секс-шопа на Дыбенко арестован

Как сообщает объединенная пресс-служба судов, 21 февраля суд арестовал 30-летнего Кирилла Васильева, тем самым удовлетворив ходатайство следствия. Обвиняемый в убийстве останется под стражей по меньшей мере до 19 апреля.



«Нанес не менее 23 ударов имеющимся при нем колюще-режущим предметом в голову, лицо, шею, грудь и живот потерпевшей, а также в область ее верхних конечностей. Далее Васильев завладел 2 массажерами — мастурбаторами марки KOKOS общей стоимостью не менее 8 000 рублей, скрылся с места преступления», — приводит пресс-служба фабулу уголовного дела.

