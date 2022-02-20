«Хотел семью, любил детей и животных». О подозреваемом в убийстве консультанта секс-шопа рассказала подруга

Екатерина (имя изменено) была знакома с Кириллом с 2009 года. Тогда юноше исполнилось 18 лет и он, судя по фотографиям в «Одноклассниках», отправился служить во Мгу. Вряд ли можно сказать, что он чем-то отличался от сверстников. Не был «мажором», слушал группы «Кипелов» и «Король и Шут».



«Не могу ничего плохого сказать. Он был другом семьи, никакой агрессии замечено не было. Жестокости тоже не замечала. Кирилл любил детей и животных, при мне никогда никого не обижал. С женой отношения длились около 6 лет, в браке были около трех лет. Разошлись вроде бы по обоюдному согласию. Знаю, что искал девушку себе и не везло ему. Он хотел семью и детей», — рассказала подруга.