«Хотел семью, любил детей и животных». О подозреваемом в убийстве консультанта секс-шопа рассказала подруга

Екатерина (имя изменено) была знакома с Кириллом с 2009 года. Тогда юноше исполнилось 18 лет и он, судя по фотографиям в «Одноклассниках», отправился служить во Мгу. Вряд ли можно сказать, что он чем-то отличался от сверстников. Не был «мажором», слушал группы «Кипелов» и «Король и Шут».
«Не могу ничего плохого сказать. Он был другом семьи, никакой агрессии замечено не было. Жестокости тоже не замечала. Кирилл любил детей и животных, при мне никогда никого не обижал. С женой отношения длились около 6 лет, в браке были около трех лет. Разошлись вроде бы по обоюдному согласию. Знаю, что искал девушку себе и не везло ему. Он хотел семью и детей», — рассказала подруга.
Продавец-консультант по имени Ольга, могла бы сегодня отпраздновать свое 34-летие. Кирилл свой очередной день рождения скорее всего отпразднует в марте в камере СИЗО. Он заявил на допросе, что пришел в секс-шоп ради наживы, не хотел убивать. Испугала его тревожная кнопка, которую грозилась нажать Ольга. Девушка после нападения смогла позвонить подруге, после чего легла на пол и умерла.
То, как убивали продавца, запечатлели камеры видеонаблюдения. Сначала Кирилл пытался завести девушку в кладовку, а затем, встретив сопротивление, начал наносить удары ножом в область груди. Закончив, он схватил две игрушки для взрослых и убежал. Задержали его утром 20 февраля в съемной квартире на Джона Рида.