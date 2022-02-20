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«Хотел семью, любил детей и животных». О подозреваемом в убийстве консультанта секс-шопа рассказала подруга

Задержание 30-летнего Кирилла Васильева по подозрению в убийстве 33-летней консультантки из секс-шопа стало потрясением для его близких. Друзья общались с ним незадолго до трагедии, и, говорят, ничего не предвещало беды. Все было как всегда. 20 февраля близкая подруга мужчины рассказала о нем корреспонденту «Фонтанки».

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Екатерина (имя изменено) была знакома с Кириллом с 2009 года. Тогда юноше исполнилось 18 лет и он, судя по фотографиям в «Одноклассниках», отправился служить во Мгу. Вряд ли можно сказать, что он чем-то отличался от сверстников. Не был «мажором», слушал группы «Кипелов» и «Король и Шут».

«Не могу ничего плохого сказать. Он был другом семьи, никакой агрессии замечено не было. Жестокости тоже не замечала. Кирилл любил детей и животных, при мне никогда никого не обижал. С женой отношения длились около 6 лет, в браке были около трех лет. Разошлись вроде бы по обоюдному согласию. Знаю, что искал девушку себе и не везло ему. Он хотел семью и детей», — рассказала подруга.

Продавец-консультант по имени Ольга, могла бы сегодня отпраздновать свое 34-летие. Кирилл свой очередной день рождения скорее всего отпразднует в марте в камере СИЗО. Он заявил на допросе, что пришел в секс-шоп ради наживы, не хотел убивать. Испугала его тревожная кнопка, которую грозилась нажать Ольга. Девушка после нападения смогла позвонить подруге, после чего легла на пол и умерла.

То, как убивали продавца, запечатлели камеры видеонаблюдения. Сначала Кирилл пытался завести девушку в кладовку, а затем, встретив сопротивление, начал наносить удары ножом в область груди. Закончив, он схватил две игрушки для взрослых и убежал. Задержали его утром 20 февраля в съемной квартире на Джона Рида.

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Комментарии (10)

Slavik191079
Ну как бы называть его животным не правильно.Это оскорбление по отношению к ним.Это просто двуногое существо
Денеб
«Хотел семью, любил детей и животных».....Много у нас таких "любителей"....По подворотням караулят.....
Ё моё
Ещё один ЧОПнутый патриот России. Такие унтерменши оседают в ЧОПах, как грязь в отстойнике.
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