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Что рассказал подозреваемый в убийстве продавщицы секс-шопа и почему в СК ему не верят

Следователи допросили подозреваемого в убийстве 33-летней девушки-консультанта магазина для взрослых на Дыбенко. Он сразу же признался в содеянном, но сотрудникам СК версия не понравилась — не вяжется она с тем, что попало в объективы камер видеонаблюдения.

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По словам 30-летнего Васильева, он вечером 18 февраля пришел в секс-шоп за искусственной вагиной. Денег у него не было, зато был нож. Им он и стал угрожать продавщице, чтобы забрать искусственную часть женского тела. Подозреваемый уточнил, что, когда сотрудница магазина начала возмущаться, то он то ли разозлился, то ли растерялся. В общем, начал бить ножом ту, что ему отказала. Дальше он ничего не помнит.

«Фонтанка.ру»

Следователи считают, что Васильев решил их перехитрить. На записях видно, как при помощи ножа мужчина как бы пытается завести продавца в подсобку. Та говорит: «Может не стоит?» Женщина не согласна с ним идти и упирается, а в ответ получает множество ножевых ударов. В СК уверены, подозреваемый хочет взять на себя разбой, тем временем на кадрах видно покушение на изнасилование, а после — убийство.

В магазине, к слову, была еще одна камера, записи с которой мы не можем вам показать, это не для впечатлительных. После того, как убийца нанес девушке 12 ножевых ранений, она в шоке ходила по магазину и звонила коллеге. Но под конец записи обессилела и легла на пол. Приехавшие медики констатировали смерть.

О том, что к этому часу известно о подозреваемом, читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (56)

angel of death
пожизненное, только пожизненное
без права на обжалования
без права на удо
aprahka
Человека НЕТ! Вот в чем кошмар.Полиции никогда спасибо не говорил.А теперь скажу:"Спасибо,что так быстро поймали."А выродку этому высшая мера через отрубание сами знаете чего.И потом медленное четвертование.Как он сделал.Заживо....
265891495
будут вас кусать, бить и обижать.... не ходите граждане, в сексшопы гулять
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