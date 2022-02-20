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Человек-загадка. Что известно о предполагаемом убийце консультанта секс-шопа

«Фонтанка» взглянула на соцсети задержанного 20 февраля по подозрению в жестоком убийстве продавщицы из секс-шопа на Дыбенко. Полноценное досье из этого составить нельзя, но кое-что выяснить все же удалось.

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30-летний Кирилл Васильев не афиширует свою личную жизнь. Все страницы в соцсетях у него под замком. С фото на нас смотрит улыбающийся молодой человек с тонкими губами, большим носом и массивными надбровными дугами.

Лишь аккаунт в «Одноклассниках» он закрывать не стал. На страничке — множество детских фотографий Васильева, снимки с друзьями и из Мги, где он принимал присягу и проходил службу в железнодорожных войсках. На фото изображен худощавый юноша, а рядом — гордящиеся сыном родители. Из относительно свежих кадров — фотосессия с чужой свадьбы летом 2020 года. На торжество Васильев приходил с девушкой, статус «в отношениях» на странице все еще стоит.

В прошлом мужчина работал охранником ЧОПа и до сих пор в повседневной жизни предпочитает камуфляж. Зарегистрирован подозреваемый в Московском районе, но квартиру снимал в Невском. Там его и задержали в 11 утра 20 февраля.

В жилище нашли то, что он забрал из секс-шопа после убийства 33-летней девушки.

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Комментарии (17)

adamwest96
типичный представитель глубинного русского народа
А2020
Жесть.
Grend
А что у Фонтанки нет более адекватных публикаций, к примеру из культурной жизни Питера? А, народу это нравится, ну ну.
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