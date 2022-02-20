Человек-загадка. Что известно о предполагаемом убийце консультанта секс-шопа

30-летний Кирилл Васильев не афиширует свою личную жизнь. Все страницы в соцсетях у него под замком. С фото на нас смотрит улыбающийся молодой человек с тонкими губами, большим носом и массивными надбровными дугами.

Лишь аккаунт в «Одноклассниках» он закрывать не стал. На страничке — множество детских фотографий Васильева, снимки с друзьями и из Мги, где он принимал присягу и проходил службу в железнодорожных войсках. На фото изображен худощавый юноша, а рядом — гордящиеся сыном родители. Из относительно свежих кадров — фотосессия с чужой свадьбы летом 2020 года. На торжество Васильев приходил с девушкой, статус «в отношениях» на странице все еще стоит.