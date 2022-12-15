Вместо цифр буквы. Госдума отменила возрастную маркировку для книг и фильмов

Госдума РФ в ходе пленарного заседания в четверг, 15 декабря, приняла в окончательном третьем чтении законопроект об упрощении возрастной маркировки для произведений искусства и литературы.



Документ, в частности, предусматривает, что обязательной для правообладателей и организаторов мероприятий останется только маркировка «18+». Промежуточную — от «0+» до «16+» — применять не будут. Вместо этого на книгах, афишах, объявлениях и входных билетах станут размещать рекомендуемую возрастную категорию «любым доступным способом». Предлагаемые формулировки: «для семейного чтения», «для семейного просмотра», «для семейного посещения», «для дошкольников», «для младшего школьного возраста» и так далее.

