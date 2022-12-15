    Сейчас

    -6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -6˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -11

    5 м/с, ю-з

    756мм

    76%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd63.36eur67.45

    Вместо цифр буквы. Госдума отменила возрастную маркировку для книг и фильмов

    3391
    10 комментариев

    Госдума РФ в ходе пленарного заседания в четверг, 15 декабря, приняла в окончательном третьем чтении законопроект об упрощении возрастной маркировки для произведений искусства и литературы.

    Документ, в частности, предусматривает, что обязательной для правообладателей и организаторов мероприятий останется только маркировка «18+». Промежуточную — от «0+» до «16+» — применять не будут. Вместо этого на книгах, афишах, объявлениях и входных билетах станут размещать рекомендуемую возрастную категорию «любым доступным способом». Предлагаемые формулировки: «для семейного чтения», «для семейного просмотра», «для семейного посещения», «для дошкольников», «для младшего школьного возраста» и так далее.

    Также принятый законопроект устанавливает, что книги, включённые в программы общего образования, не могут быть запрещены к распространению среди детей. Послабления не коснутся лишь литературы категории «18+», на которую ограничения сохраняются.

    «Фонтанка» писала, что ранее Минэкономразвития РФ внесло на утверждение правительственной комиссии изменения в федеральный проект о «нормативном регулировании цифровой среды», которые в том числе предполагают введение обязательной возрастной маркировки для видеоигр.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК4
    СМЕХ18
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 10

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    10
    close