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    Роспотребнадзор: Гриппа всё больше, но федеральные ограничения вводить не планируется

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    Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России продолжит расти, такой прогноз дала 15 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова. Поэтому, по её словам, надо беречь себя и носить маски.

    Тем не менее, отметила она, вводить в связи с этим какие-то ограничения на федеральном уровне нет никакой необходимости.

    «На федеральном уровне нет, они никогда не вводились, и вводить их нет никакой необходимости. Есть достаточно полномочий у субъектов РФ», — сказала Попова журналистам (цитата по РИА Новости).

    В Петербурге, по данным Смольного на 14 декабря, количество заболевших гриппом и ОРВИ школьников превысило 70 тысяч человек, на дистанционный формат переведены 244 класса в 71-й школе. Младшая школа закончит учебные занятия 20 декабря. Под угрозой и новогодние ёлки.

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