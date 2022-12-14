Что нам ветер на это ответит. В Петербурге вновь пугают непогодой

Главное управление МЧС по Петербургу предупредило горожан о вновь надвигающемся ухудшении погодных условий. По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», предстоящей ночью и в начале завтрашнего дня в прибрежных районах ожидаются порывы ветра до 15 м/с. Об этом ведомство спасателей сообщило во второй половине дня 14 декабря.



На дорогах по-прежнему сохраняется сложная обстановка, связанная с гололедицей.



Напомним, что ранее синоптики пообещали Петербургу продолжение снега.



О том, как это было в прошлый раз, когда бал в городе правил снежный циклон «Биргит», читайте и смотрите на «Фонтанке».

