Тучи бродят в стороне. Петербургу обещают продолжение снега

Погода в Петербурге к середине недели успокоилась, но все еще напоминает о том, что на дворе зима, а Новый год близко. В среду, 14 декабря, город будет ощущать влияние небольшого гребня антициклона, рассказал синоптик центра «Фобос» Михаил Леус.



По его словам, температура воздуха в Северной столице днем составит -4…-6 градусов. К 7:45 столбики термометров показывают -5,5. Ветер будет дуть юго-западный, 4-9 м/с. Местами пройдёт небольшой снег. В Гидрометцентре предупреждают о гололедице на дорогах.

