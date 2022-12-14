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    Тучи бродят в стороне. Петербургу обещают продолжение снега

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    Погода в Петербурге к середине недели успокоилась, но все еще напоминает о том, что на дворе зима, а Новый год близко. В среду, 14 декабря, город будет ощущать влияние небольшого гребня антициклона, рассказал синоптик центра «Фобос» Михаил Леус.

    По его словам, температура воздуха в Северной столице днем составит -4…-6 градусов. К 7:45 столбики термометров показывают -5,5. Ветер будет дуть юго-западный, 4-9 м/с. Местами пройдёт небольшой снег. В Гидрометцентре предупреждают о гололедице на дорогах.

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    В четверг продолжит идти небольшой снег. Ночью похолодает до -8 градусов, а днем будут все те же -4…-6.

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