«Биргит» окрасила Петербург в жёлтый цвет по погодной опасности

В связи с прогнозом Гидрометцентра о возможных неблагоприятных явлениях в Петербурге, связанных со снегопадом и сильным ветром, а также рекомендациями регионального ГУ МЧС, в городе усилен режим работы жилищно-коммунальных служб и введён жёлтый уровень погодной опасности. Об этом во второй половине дня 12 декабря сообщили в пресс-службе Смольного.
Синоптики уточняют, что сегодня вечером и завтра, 13 декабря, в Петербурге будет облачно с прояснениями. Ночью снег, местами сильный. Днём ожидается небольшой, местами умеренный снег. Ветер ночью восточный, юго-восточный, днём юго-восточный, южный 7–12 м/с. Температура воздуха ночью -6...-8 градусов, днём -2...-4 градусов. На дорогах гололедица, сложная обстановка.
Как, в свою очередь, сообщили в МЧС, по состоянию на 16:00 понедельника пожарно-спасательные подразделения совершили уже 27 выездов для устранения последствий непогоды (элементы кровли — 14, провода освещения — 4, дорожные знаки — 2, деревья — 4, прочее — 3). Пострадавших в результате разгула стихии нет, отметили в МЧС.
Напомним, с утра 12 декабря в Петербурге правит бал циклон «Биргит». Следите за происходящим на улицах города вместе с «Фонтанкой» в нашей трансляции.