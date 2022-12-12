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    «Биргит» в городе: переживаем непогоду онлайн

    «Биргит» окрасила Петербург в жёлтый цвет по погодной опасности

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    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
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    В связи с прогнозом Гидрометцентра о возможных неблагоприятных явлениях в Петербурге, связанных со снегопадом и сильным ветром, а также рекомендациями регионального ГУ МЧС, в городе усилен режим работы жилищно-коммунальных служб и введён жёлтый уровень погодной опасности. Об этом во второй половине дня 12 декабря сообщили в пресс-службе Смольного.

    Синоптики уточняют, что сегодня вечером и завтра, 13 декабря, в Петербурге будет облачно с прояснениями. Ночью снег, местами сильный. Днём ожидается небольшой, местами умеренный снег. Ветер ночью восточный, юго-восточный, днём юго-восточный, южный 7–12 м/с. Температура воздуха ночью -6...-8 градусов, днём -2...-4 градусов. На дорогах гололедица, сложная обстановка.

    Как, в свою очередь, сообщили в МЧС, по состоянию на 16:00 понедельника пожарно-спасательные подразделения совершили уже 27 выездов для устранения последствий непогоды (элементы кровли — 14, провода освещения — 4, дорожные знаки — 2, деревья — 4, прочее — 3). Пострадавших в результате разгула стихии нет, отметили в МЧС.

    Напомним, с утра 12 декабря в Петербурге правит бал циклон «Биргит». Следите за происходящим на улицах города вместе с «Фонтанкой» в нашей трансляции.

    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

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