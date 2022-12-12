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    ТЕМА ДНЯ

    «Биргит» в городе: переживаем непогоду онлайн

    Метель срывает крышу Петербургу. На Адмиралтейском прилег светофор

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    Фото: Илья Выдревич / «Фонтанка.ру»
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    За полдня петербургским спасателям поступило почти два десятка вызовов на сорванные куски кровли, поваленные деревья и другие конструкции. За три часа их стало больше вдвое.

    По состоянию на 14 часов пожарно-спасательные подразделения Петербурга 19 раз выезжали устранять последствия непогоды, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС города. В том числе десять раз выезжали на сорванные элементы кровли, по три — на поломанные деревья и оборванные провода освещения, два — на поваленные дорожные знаки. В 11 часов утра таких случаев в общей сложности было девять.

    На Адмиралтейском проспекте, на подъезде к Дворцовой площади, разгулявшейся погоды не выдержал светофор, рассказал «Фонтанке» очевидец. Светофор свалился прямо на пешеходный переход по центру проезжей части: водителям не мешает, а вот пешеходам дорогу перегородил. Но даже лежа продолжает работать.

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    Следите за разгулом «Биргит» в Петербурге вместе с «Фонтанкой» в нашей трансляции.

    Фото: Илья Выдревич / «Фонтанка.ру»

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