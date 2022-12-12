Метель срывает крышу Петербургу. На Адмиралтейском прилег светофор

За полдня петербургским спасателям поступило почти два десятка вызовов на сорванные куски кровли, поваленные деревья и другие конструкции. За три часа их стало больше вдвое.



По состоянию на 14 часов пожарно-спасательные подразделения Петербурга 19 раз выезжали устранять последствия непогоды, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС города. В том числе десять раз выезжали на сорванные элементы кровли, по три — на поломанные деревья и оборванные провода освещения, два — на поваленные дорожные знаки. В 11 часов утра таких случаев в общей сложности было девять.