Метель в Петербурге сдувает кровли, ломает деревья и рвет провода

С последствиями метели в Петербурге 12 декабря приходится бороться не только коммунальщикам, но и спасателям. За утро они выезжали устранять проделки непогоды 9 раз.
По состоянию на 11:00 пожарно-спасательные подразделения Петербурга четыре раза выезжали на сорванные элементы кровли, по два раза — на поваленные деревья и порванные провода освещения, и еще один — на свалившиеся дорожные знаки, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. Люди в этих происшествиях не пострадали.
Утром понедельника Петербург заметает снегом циклон «Бригит», собирая аномальные пробки: утром на дорогах города были аж 9 баллов. Улицы пытаются чистить 964 уборочные машины и 1007 дворников. Как справляется с непогодой Петербург, смотрите в трансляции «Фонтанки».