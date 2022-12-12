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    ТЕМА ДНЯ

    «Биргит» в городе: переживаем непогоду онлайн

    Метель в Петербурге сдувает кровли, ломает деревья и рвет провода

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    С последствиями метели в Петербурге 12 декабря приходится бороться не только коммунальщикам, но и спасателям. За утро они выезжали устранять проделки непогоды 9 раз.

    По состоянию на 11:00 пожарно-спасательные подразделения Петербурга четыре раза выезжали на сорванные элементы кровли, по два раза — на поваленные деревья и порванные провода освещения, и еще один — на свалившиеся дорожные знаки, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. Люди в этих происшествиях не пострадали.

    Утром понедельника Петербург заметает снегом циклон «Бригит», собирая аномальные пробки: утром на дорогах города были аж 9 баллов. Улицы пытаются чистить 964 уборочные машины и 1007 дворников. Как справляется с непогодой Петербург, смотрите в трансляции «Фонтанки».

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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