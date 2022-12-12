Метель в Петербурге сдувает кровли, ломает деревья и рвет провода

С последствиями метели в Петербурге 12 декабря приходится бороться не только коммунальщикам, но и спасателям. За утро они выезжали устранять проделки непогоды 9 раз.

По состоянию на 11:00 пожарно-спасательные подразделения Петербурга четыре раза выезжали на сорванные элементы кровли, по два раза — на поваленные деревья и порванные провода освещения, и еще один — на свалившиеся дорожные знаки, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. Люди в этих происшествиях не пострадали.