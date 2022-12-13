В Петербурге заслуживающий снисхождения убийца бизнесмена получил 17 лет. Ещё двое оправданы, но всё равно виновны

Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор по делу об убийстве бизнесмена, которого бросили на паркинге с обмотанной скотчем головой и связанными руками. Двое из трёх фигурантов поедут в колонию с правом на реабилитацию.
О приговоре 13 декабря сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга. Больше всего в колонии предстоит провести Магомедсолтану Иманмурзаеву. Присяжные признали его единственным виновным в гибели бизнесмена, но заслуживающим снисхождения.
Суд назначил ему 17 лет строгого режима.
Оправданные в убийстве и не заслуживающие снисхождения Алан Алборов и Игорь Лагиев получили 9 и 6 лет в колонии строгого режима за грабёж, суд признал за ними право на реабилитацию. Все трое также должны выплатить в качестве штрафа от 200 до 500 тысяч рублей.
«Фонтанка» писала о нападении на бизнесмена и его жену весной прошлого года. 38-летнего предпринимателя, руководившего компаниями, которые в том числе занимались поставкой фильтров для систем вентиляции и установкой пожарных сигнализаций, 31 марта подкараулили на парковке на улице Адмирала Черокова Алборов и Иманмурзаев, которому поначалу отводили скромную роль водителя.
Первый сбил жертву с ног, второй избил так, что мужчина скончался на месте в результате отёка и набухания головного мозга, сообщили в прокуратуре Петербурга. Целью было ограбление. Алборов вытащил у погибшего ключ, и преступники вынесли из квартиры деньги и имущество более чем на 700 тысяч рублей. Подруга предпринимателя, заставшая грабителей в квартире, была избита и связана.