В Петербурге заслуживающий снисхождения убийца бизнесмена получил 17 лет. Ещё двое оправданы, но всё равно виновны

Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор по делу об убийстве бизнесмена, которого бросили на паркинге с обмотанной скотчем головой и связанными руками. Двое из трёх фигурантов поедут в колонию с правом на реабилитацию.

О приговоре 13 декабря сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга. Больше всего в колонии предстоит провести Магомедсолтану Иманмурзаеву. Присяжные признали его единственным виновным в гибели бизнесмена, но заслуживающим снисхождения. Суд назначил ему 17 лет строгого режима.

Оправданные в убийстве и не заслуживающие снисхождения Алан Алборов и Игорь Лагиев получили 9 и 6 лет в колонии строгого режима за грабёж, суд признал за ними право на реабилитацию. Все трое также должны выплатить в качестве штрафа от 200 до 500 тысяч рублей.

Фото: объединённая пресс-служба судов Петербурга Фото: объединённая пресс-служба судов Петербурга Фото: объединённая пресс-служба судов Петербурга Поделиться Поделиться



