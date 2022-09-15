Присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве бизнесмена. Его труп нашли на парковке в Петербурге

В Петербургском горсуде состоялся вердикт по делу в отношении Алана Алборова, Магомедсолтана Иманмурзаева и Игоря Лагиева. Троица обвиняется в убийстве бизнесмена в прошлом году и последующем разбое, совершенном в его квартире. Об этом 15 сентября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.



«Присяжные, ответив на 16 вопросов, решили, что Алборов и Лагиев убийства не совершали, но похищали имущество, снисхождения не заслуживают. Иманмурзаев же убил, но ничего не похищал, заслуживает снисхождения. Подробнее с квалификацией содеянного суду предстоит разобраться на обсуждении последствий вердикта», — рассказали в пресс-службе судов.