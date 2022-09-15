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    Присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве бизнесмена. Его труп нашли на парковке в Петербурге

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    В Петербургском горсуде состоялся вердикт по делу в отношении Алана Алборова, Магомедсолтана Иманмурзаева и Игоря Лагиева. Троица обвиняется в убийстве бизнесмена в прошлом году и последующем разбое, совершенном в его квартире. Об этом 15 сентября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    «Присяжные, ответив на 16 вопросов, решили, что Алборов и Лагиев убийства не совершали, но похищали имущество, снисхождения не заслуживают. Иманмурзаев же убил, но ничего не похищал, заслуживает снисхождения. Подробнее с квалификацией содеянного суду предстоит разобраться на обсуждении последствий вердикта», — рассказали в пресс-службе судов.

    Все трое обвиняемых были в апреле прошлого года заключены под стражу. По версии следствия, ночью 31 марта 2021 года товарищи дождались бизнесмена в подсобке паркинга на Адмирала Черокова, 18. Предпринимателя избили до смерти, после чего забрали у него ключи от квартиры. Мужчины хотели обокрасть убитого, но столкнулись с его сожительницей. Женщину избили, связали скотчем, после чего вынесли из квартиры смартфон за 100 тысяч рублей, полмиллиона наличными и дорогие часы.

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