В деле об убийстве петербургского бизнесмена появился новый фигурант. Двое подельников ждут его в изоляторе

Как стало известно «Фонтанке» 23 апреля, накануне оперативники вместе с сотрудниками отдела по борьбе с преступлениями против личности уголовного розыска Красносельского района наведались в областной город Волосово. Там при поддержке СОБРа на улице Красных Партизан, 8, задержали третьего подозреваемого.

Сотрудники правоохранительных органов полагают, что к убийству предпринимателя и разбойному нападению на его квартиру на юго-западе Петербурга причастны три человека. Двое уже арестованы, того, кто предположительно выполнял роль водителя, привезли из Ленобласти.

Им оказался 44-летний Магомедсолтан. Он с Северного Кавказа, там же получил два года за кражу. В Северной столице дважды привлекался к ответственности по статье о наркотиках. Некоторое время жил в Сочи. Судя по страницам в соцсетях и фотографиям многочисленных автомобилей, работал в СТО.

Его изобличили в преступлении и задержали на двое суток. Предполагается, что в день убийства он выполнял роль водителя, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области.

Нападение на бизнесмена и его жену произошло в конце марта. 38-летнего предпринимателя, руководившего компаниями, которые в том числе занимались поставкой фильтров для систем вентиляции и установкой пожарных сигнализаций, нашли на парковке на улице Адмирала Черокова без признаков жизни с обмотанной скотчем головой, связанными руками и следами побоев. Его жена, заставшая преступников на пороге дома, получила удар по голове. Из квартиры пропали наручные часы, 500 тысяч рублей и смартфон.

20 апреля по подозрению в совершении преступления задержали Алана Алборова и Игоря Лагиева. Оба частично признали вину и по решению суда отправились в следственный изолятор.