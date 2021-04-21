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Второго обвиняемого в убийстве петербургского предпринимателя отправили в СИЗО

В Петербурге арестовали обвиняемого в убийстве бизнесмена, найденного мёртвым на парковке

В Петербурге избрали меру пресечения второму обвиняемому в убийстве предпринимателя, тело которого нашли на территории паркинга в конце марте этого года. Об этом 21 апреля сообщает объединённая пресс-служба судов Северной столицы.

Октябрьский районный суд постановил взять Игоря Лагиева под стражу до 1 июня. Свою вину он признал частично, просил избрать ему домашний арест. Ему, как и его предполагаемому сообщнику Алану Алборову, вменяют 105 статью УК РФ (убийство) и 162 статью УК РФ (разбой). Последнего также арестовали до лета.

Объединённая пресс-служба судов / telegram

Как полагает следствие, Алборов и Лагиев напали на бизнесмена, подкараулив его в подсобном помещении паркинга, расположенного в доме № 18 на улице Адмирала Черокова. Они связали предпринимателя скотчем и ударили по голове. От полученных травм он скончался. После этого сообщники взяли у него ключи от квартиры, но на пороге встретили его сожительницу, которую избили и связали той же липкой лентой. Похитив наличные, смартфон и часы, приятели скрылись в неизвестном направлении. Их задержали накануне сотрудники уголовного розыска и бойцы СОБРа.

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