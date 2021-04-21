Подозреваемые в убийстве бизнесмена на юго-западе Петербурга задержаны. Его нашли связанным на паркинге

Двух человек задержали по подозрению в налёте на квартиру в Красносельском районе Петербурга, после которого хозяина нашли на подземном паркинге — связанным и мёртвым. Оперативники зашли к подозреваемым вместе с СОБРом.
Как стало известно «Фонтанке» 21 апреля, накануне сотрудники уголовного розыска и бойцы СОБРа нагрянули в квартиру на Архивной улице, 11, откуда увезли 37-летнего уроженца Нальчика. Его предполагаемого подельника задержали в Мурино на бульваре Менделеева. Ему 28 лет, занимался вольной борьбой. На счету старшего - угроза убийством.
По версии следствия, оба причастны к гибели бизнесмена 31 марта. Его с обмотанной скотчем головой, связанными руками и черепно-мозговой травмой нашли на паркинге девятиэтажки на улице Адмирала Черокова. В полицию тогда обратилась жена погибшего, которая, вернувшись домой, застала незнакомца у двери. Её ударили по голове, затащили в квартиру. Женщина рассказала о двух мужчинах, которые похитили полмиллиона рублей, трое часов, последний iPhone, а напоследок посоветовали передать мужу просьбу не звонить в полицию.
Погибший — 38-летний предприниматель, который в Петербурге руководил двумя компаниями. Одна из них осуществляет поставки воздушных фильтров для систем вентиляции, а также установку пожарной сигнализации. Среди заказчиков детские сады, суды, больницы, Курчатовский институт и Северо-Западная таможня.