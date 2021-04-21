Подозреваемые в убийстве бизнесмена на юго-западе Петербурга задержаны. Его нашли связанным на паркинге

Двух человек задержали по подозрению в налёте на квартиру в Красносельском районе Петербурга, после которого хозяина нашли на подземном паркинге — связанным и мёртвым. Оперативники зашли к подозреваемым вместе с СОБРом.



Как стало известно «Фонтанке» 21 апреля, накануне сотрудники уголовного розыска и бойцы СОБРа нагрянули в квартиру на Архивной улице, 11, откуда увезли 37-летнего уроженца Нальчика. Его предполагаемого подельника задержали в Мурино на бульваре Менделеева. Ему 28 лет, занимался вольной борьбой. На счету старшего - угроза убийством.