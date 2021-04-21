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В Петербурге арестовали обвиняемого в убийстве бизнесмена, которого нашли обмотанным скотчем на парковке

Обвиняемого в убийстве петербургского предпринимателя взяли под стражу

Октябрьский районный суд избрал меру пресечения обвиняемому в убийстве бизнесмена на юго-западе Петербурга. Последнего в конце марта этого года без признаков жизни нашли обмотанным скотчем на парковке жилого дома. Об этом 21 апреля сообщает объединённая пресс-служба судов Северной столицы.

Алана Алборова взяли под стражу до 1 июня. Помимо 105-й статьи УК РФ (убийство) ему вменяют 162-ю статью УК РФ (разбой). Свою вину он признал частично. Вопрос меры пресечения оставил на усмотрение суда.

По версии следствия, поздним вечером 31 марта он и его предполагаемый сообщник по фамилии Лагиев, а также «неустановленные лица», подкараулили бизнесмена в подсобном помещении паркинга, расположенного в доме 18 на улице Адмирала Черокова. Связав ему руки скотчем, они нанесли множественные удары по его голове, в результате чего он скончался на месте происшествия. Убедившись, что предприниматель не дышит, нападавшие взяли у него ключи от квартиры. У двери его дома им повстречалась его сожительница, которую они избили, затащили в одну из комнат и связали липкой лентой. Похитив мобильный телефон, полмиллиона рублей и дорогие часы, предполагаемые преступники скрылись в неизвестном направлении.

Объединённая пресс-служба судов / telegram

Алборова и Лагиева задержали накануне сотрудники уголовного розыска и бойцы СОБРа. Как писала «Фонтанка», одного из них увезли из квартиры на Архивной улице, другого отыскали на бульваре Менделеева в Мурино.

Погибший — 38-летний предприниматель, который руководил двумя компаниями в Петербурге. Одна из них осуществляет поставки воздушных фильтров для систем вентиляции, а также установку пожарной сигнализации. Среди заказчиков — детские сады, суды, больницы, Курчатовский институт и Северо-Западная таможня.

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Комментарии (5)

Денис Худяков
Помнится, здесь два скверных человечка развязно гыгыкали. Дескать пострадавшая женщина сама замешана в убийстве, попалась с любовником, затем заметала следы. Что скажете, писуны?
AlBerkut
Хоть раз пресс-служба судов опубликовала видео с нормальным звуком, где не надо вслушиваться растопырив уши?
На микрофонах сэкономили?

Ну а этих горнорасеян... В гости к флойду😬
265112968
А остальные животные из дела («неустановленные лица») так и продолжают гулять по нашему городу? Оно и понятно - ментята школьниками заняты.
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