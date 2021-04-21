Октябрьский районный суд избрал меру пресечения обвиняемому в убийстве бизнесмена на юго-западе Петербурга. Последнего в конце марта этого года без признаков жизни нашли обмотанным скотчем на парковке жилого дома. Об этом 21 апреля сообщает объединённая пресс-служба судов Северной столицы.

Алана Алборова взяли под стражу до 1 июня. Помимо 105-й статьи УК РФ (убийство) ему вменяют 162-ю статью УК РФ (разбой). Свою вину он признал частично. Вопрос меры пресечения оставил на усмотрение суда.

По версии следствия, поздним вечером 31 марта он и его предполагаемый сообщник по фамилии Лагиев, а также «неустановленные лица», подкараулили бизнесмена в подсобном помещении паркинга, расположенного в доме 18 на улице Адмирала Черокова. Связав ему руки скотчем, они нанесли множественные удары по его голове, в результате чего он скончался на месте происшествия. Убедившись, что предприниматель не дышит, нападавшие взяли у него ключи от квартиры. У двери его дома им повстречалась его сожительница, которую они избили, затащили в одну из комнат и связали липкой лентой. Похитив мобильный телефон, полмиллиона рублей и дорогие часы, предполагаемые преступники скрылись в неизвестном направлении.