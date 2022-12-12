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    «Биргит» в городе: переживаем непогоду онлайн

    ГИБДД Петербурга просит водителей отказаться от поездок, особенно ночью

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    4 комментария

    Госавтоинспекция выпустила специальное погодное предупреждение в связи с гололедицей и снегопадами на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Водителей просят по возможности воздержаться от поездок на автомобилях в пределах населенных пунктов и воспользоваться общественным транспортом. А от поездок на дальние расстояния, особенно в ночное время, лучше и вовсе отказаться.

    Дорожный комитет Ленобласти

    В сложных погодных условиях стоит использовать противотуманные фары, снижать скорость и соблюдать дистанцию. Пешеходам важно помнить, что из-за обильного снегопада водители могут не заметить человека, вышедшего на проезжую часть — особенно в не предназначенном для этого месте.

    Сегодня снег продолжится. В ночь на 13 декабря в Ленобласти ожидается снег, местами сильный, метель, порывы ветра до 15 м/с, на дорогах гололедица, сложная обстановка, предупреждает региональное ГУ МЧС.

    Циклон «Биргит» снизил видимость и собрал утром в Петербурге 9-балльные пробки. Днём они тоже на 1–2 балла выше обычного — 5 баллов по шкале «Яндекса». Онлайн-трансляцию, посвящённую погоде, смотрите на «Фонтанке».

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    Комментарии 4

    Трындин12 Дек 2022 в 16:00
    А водители, которые не могут позволить себе оставить авто на стоянке, просят ГИБДД выйти на дороги и наконец-то заняться делом! У вас же есть для этого как права, так и обязанности!
    +2−0
    Neznaika12 Дек 2022 в 15:51
    Может просто снег убирать и дороги освещать? Хотя зачем?
    +2−0
    4u6uc12 Дек 2022 в 15:07
    да не надо просто было права на шоссе революции продавать, нормальные условия я в первый снегопад на дачу гонял, просто где не чищено полный привод врубал, а где чисто на заднем 140 шёл...
    +0−6
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