ГИБДД Петербурга просит водителей отказаться от поездок, особенно ночью

Госавтоинспекция выпустила специальное погодное предупреждение в связи с гололедицей и снегопадами на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Водителей просят по возможности воздержаться от поездок на автомобилях в пределах населенных пунктов и воспользоваться общественным транспортом. А от поездок на дальние расстояния, особенно в ночное время, лучше и вовсе отказаться.

В сложных погодных условиях стоит использовать противотуманные фары, снижать скорость и соблюдать дистанцию. Пешеходам важно помнить, что из-за обильного снегопада водители могут не заметить человека, вышедшего на проезжую часть — особенно в не предназначенном для этого месте.

Сегодня снег продолжится. В ночь на 13 декабря в Ленобласти ожидается снег, местами сильный, метель, порывы ветра до 15 м/с, на дорогах гололедица, сложная обстановка, предупреждает региональное ГУ МЧС.



Циклон «Биргит» снизил видимость и собрал утром в Петербурге 9-балльные пробки. Днём они тоже на 1–2 балла выше обычного — 5 баллов по шкале «Яндекса». Онлайн-трансляцию, посвящённую погоде, смотрите на «Фонтанке».

