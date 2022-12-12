Пистолет, газ и невозмутимая барменша. На видео попало начало конфликта в стрип-клубе в центре Петербурга

Закипающий гневом клиент и уже всё повидавшая барменша попали на видео в клубе «Дон Жуан» в Петербурге. Мужчине придется и счет оплатить, и за удар кулаком ответить.



Видео, которое 12 декабря оказалось в распоряжении «Фонтанки», показывает, как начинался конфликт рано утром 11 декабря в стрип-клубе на Невском. Камеры видеонаблюдения засняли, как медленно и невозмутимо работает барменша. Как к стойке подлетает мужчина и стреляет вглубь бара. Как сидящий у стойки мужчина закрывается от струи, видимо, газа. А вот блондинке-барменше всё нипочем. Она продолжает делать коктейли.