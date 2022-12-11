В стрип-клубе на Невском «чемпион мира по кикбоксингу» показал неэротическое шоу с пистолетом и льдом. Есть пострадавшие

Как рассказал «Фонтанке» читатель, посетитель, заглянувший в заведение с приятелем во время прогулки по Невскому, не нашёл общего языка с барменом. Предположительно, катализатором стал отказ девушки в его просьбе.

Жаркое завершение ночи выдалось у бара на Невском проспекте, 88. Наутро одного из гостей забирала полиция, а сотрудники ждали медицинскую помощь.

Под занавес работы ночного клуба в центре Петербурга собственное шоу устроил посетитель. В ход пошли пистолет, ведёрко со льдом, кулаки и титулы, стало известно «Фонтанке» 11 декабря.

Реакция оказалась бурной. Мужчина бросался ведром со льдом, в котором ему приносили шампанское, размахивал пистолетом. Оружие, по счастью, подвело, но пыл это не остудило.

Гость, как рассказывают, перемахнул через барную стойку и осыпал сотрудницу градом ударов, от которых не удалось укрыться и в подсобке. Избиение проходило под крики об убийстве и собственных титулах.