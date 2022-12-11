В стрип-клубе на Невском «чемпион мира по кикбоксингу» показал неэротическое шоу с пистолетом и льдом. Есть пострадавшие

Под занавес работы ночного клуба в центре Петербурга собственное шоу устроил посетитель. В ход пошли пистолет, ведёрко со льдом, кулаки и титулы, стало известно «Фонтанке» 11 декабря.
Жаркое завершение ночи выдалось у бара на Невском проспекте, 88. Наутро одного из гостей забирала полиция, а сотрудники ждали медицинскую помощь.
Как рассказал «Фонтанке» читатель, посетитель, заглянувший в заведение с приятелем во время прогулки по Невскому, не нашёл общего языка с барменом. Предположительно, катализатором стал отказ девушки в его просьбе.
Реакция оказалась бурной. Мужчина бросался ведром со льдом, в котором ему приносили шампанское, размахивал пистолетом. Оружие, по счастью, подвело, но пыл это не остудило.
Гость, как рассказывают, перемахнул через барную стойку и осыпал сотрудницу градом ударов, от которых не удалось укрыться и в подсобке. Избиение проходило под крики об убийстве и собственных титулах.
В отдел, по данным «Фонтанки», увезли 31-летнего Игоря Мамонтова. В 2017 году он ворвался в новостные ленты с дракой в подмосковном пансионате и погромом в отделе полиции. В СМИ писали, что били женщин, а одного из участников называли чемпионом мира по кикбоксингу, известным в своих кругах в Петербурге. Спортивных достижений и подвигов кикбоксёра на ринге интернет не помнит.
Проверку проводит полиция Центрального района. Бойца в клубе задержали незадолго до восьми часов утра. Известно, что угрожал он травматическим пистолетом. Оружие изъято, мужчина трезвеет в отделе. Травмы получили двое сотрудников бара.