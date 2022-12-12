После драки в стрип-клубе в центре Петербурга возбудили дело. «Фонтанка» выяснила, чем был недоволен «чемпион мира по кикбоксингу»

Полиция Центрального района Петербурга возбудила уголовное дело после нападения клиента на бармена стрип-клуба «Дон Жуан».

Действия 31-летнего мужчины, который пришел в клуб с другом в ночь с 6 на 7 и задержался до утра, квалифицировали как «хулиганство», стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 12 декабря.

В буйство посетитель, по предварительной информации, впал, когда в семь утра увидел итоговый счет дружеских посиделок. Причем до момента оплаты его не смущало ни крейзи-меню, ни цены за напитки с консумационной наценкой.



Он, как писала «Фонтанка», сначала кричал на бармена, потом бросил в женщину ведерком со льдом. Но и это не остудило его негодование, поэтому он перепрыгнул через стойку и набросился на нее с кулаками.



37-летнюю сотрудницу бара увезли в больницу с травмой головы, но после оказания медпомощи отпустили домой.

Дебошира задержал наряд Росгвардии. При этом у него из кармана выпал пистолет. Он оказался травматическим, и на него у мужчины было разрешение. Причем его выдали в 2019 году в Курске, хотя он был под судом после драки в подмосковном пансионате и погрома в отделе полиции.

