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    «Биргит» в городе: переживаем непогоду онлайн

    С начала зимы Петербургу насыпало 24 см снега. Пятую часть убранного вывезли за последние сутки

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    1 комментарий
    Фото: Комитет по благоустройству Петербурга
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    Дорожные предприятия Петербурга с начала зимы вывезли на утилизацию 105 тысяч кубометров снега. Основная часть пришлась на минувшую неделю, при этом 20 % от общего объема увезли за последние сутки, пользуясь свободными дорогами в выходные.

    К утру понедельника, 12 декабря, очередной циклон насыпал Петербургу 3 см снега, сообщает пресс-служба комитета по благоустройству. Городские улицы по аномальным пробкам чистят 964 уборочные машины и 1007 дворников. Впрочем, «Биргит» тут же заметает их обратно. Всего же в этом сезоне в Петербурге выпало уже 24 см снега.

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    По вопросам уборки петербургских улиц можно обращаться по телефону круглосуточной дежурной службы комитета по благоустройству: 314-60-13. В каждом подведомственном дорожном предприятии также работают горячие линии, их телефоны опубликованы на сайте ведомства.

    Онлайн-трансляцию, посвящённую погоде, смотрите на «Фонтанке».

    Фото: Комитет по благоустройству Петербурга

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    Комментарии 1

    своих не бросаем12 Дек 2022 в 12:11
    так, а где 900 с чем то садовников? несколько дней назад фигурировали в отчётах
    +0−0
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