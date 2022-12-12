С начала зимы Петербургу насыпало 24 см снега. Пятую часть убранного вывезли за последние сутки

Дорожные предприятия Петербурга с начала зимы вывезли на утилизацию 105 тысяч кубометров снега. Основная часть пришлась на минувшую неделю, при этом
К утру понедельника, 12 декабря, очередной циклон насыпал Петербургу 3 см снега, сообщает пресс-служба комитета по благоустройству. Городские улицы по аномальным пробкам чистят 964 уборочные машины и 1007 дворников. Впрочем, «Биргит» тут же заметает их обратно. Всего же в этом сезоне в Петербурге выпало уже 24 см снега.
По вопросам уборки петербургских улиц можно обращаться по телефону круглосуточной дежурной службы комитета по благоустройству: 314-60-13. В каждом подведомственном дорожном предприятии также работают горячие линии, их телефоны опубликованы на сайте ведомства.
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