В ДТП на Типанова следствие ищет небезопасное оказание услуг. Бастрыкин ждёт доклад

Следствие ищет небезопасное оказание услуг после аварии в Московском районе Петербурга, где «Ниссан» столкнул троллейбус с автобусом. О ходе проверки доложат главе ведомства Александру Бастрыкину.



Как сообщает пресс-служба Следственного комитета России 9 декабря, по факту ДТП на улице Типанова организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьёй 238 УК. О прогрессе и предварительно установленных обстоятельствах поручено доложить.

«На улице Типанова города Санкт-Петербурга во время маневра автомобиль столкнулся с троллейбусом, двигавшимся в попутном направлении. По предварительным данным, в результате ДТП травмированы восемь человек, точное количество пострадавших уточняется», - говорится в релизе ведомства.