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    В ДТП на Типанова следствие ищет небезопасное оказание услуг. Бастрыкин ждёт доклад

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    2 комментария

    Следствие ищет небезопасное оказание услуг после аварии в Московском районе Петербурга, где «Ниссан» столкнул троллейбус с автобусом. О ходе проверки доложат главе ведомства Александру Бастрыкину.

    Как сообщает пресс-служба Следственного комитета России 9 декабря, по факту ДТП на улице Типанова организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьёй 238 УК. О прогрессе и предварительно установленных обстоятельствах поручено доложить.

    «На улице Типанова города Санкт-Петербурга во время маневра автомобиль столкнулся с троллейбусом, двигавшимся в попутном направлении. По предварительным данным, в результате ДТП травмированы восемь человек, точное количество пострадавших уточняется», - говорится в релизе ведомства.

    В полицейском главке уже уточнили, что в больницу доставили чётырёх пострадавших. Один из них находится в тяжёлом состоянии.

    По данным полиции, с троллейбусом №45 столкнулась женщина на «Ниссане», которая в два часа дня поворачивала с левого ряда в «карман» на улице Типанова. Водитель троллейбуса, пытаясь уйти от столкновения, врезался в припаркованный пустой автобус.

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    Комментарии 2

    своих не бросаем09 Дек 2022 в 23:41
    бастлыкин, а чё там с Красовским?
    +0−1
    hal900009 Дек 2022 в 23:23
    А че там искать..пункт 18.3 все объясняет..здесь уже движение ОТ было изначально..так как карман там от остановки на приличном расстоянии..тоесть троллик стронулся с места убедившись в безопасности маневра..вопрос закрыт..
    +1−0
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