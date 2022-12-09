Автомобиль столкнул троллейбус с автобусом на Типанова. Пострадали 8 человек

Серьезная авария с участием троллейбуса и автобуса произошла днем 9 декабря в Московском районе Петербурга. На месте работают медики, их помощь потребовалась почти десятку пассажиров.



В 14 часов на улице Типанова водитель автомобиля попытался повернуть в карман со второго ряда и столкнулся с ехавшим по правой полосе попутным троллейбусом № 45, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс». От удара троллейбус врезался в припаркованный пустой автобус.