Автомобиль столкнул троллейбус с автобусом на Типанова. Пострадали 8 человек

Серьезная авария с участием троллейбуса и автобуса произошла днем 9 декабря в Московском районе Петербурга. На месте работают медики, их помощь потребовалась почти десятку пассажиров.
В 14 часов на улице Типанова водитель автомобиля попытался повернуть в карман со второго ряда и столкнулся с ехавшим по правой полосе попутным троллейбусом № 45, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс». От удара троллейбус врезался в припаркованный пустой автобус.
В результате ДТП в троллейбусе пострадали 8 человек. На месте работают бригады скорой помощи. Троллейбусное движение, несмотря на аварию, осуществляется в штатном режиме, добавили в пресс-службе.
Очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» уточняют, что столкновение произошло у дома 25, корпус 1 по улице Типанова. По их словам, троллейбус подрезала женщина на Nissan Pathfinder. Автобус же был припаркован уже давно, и к тому же не очень удачно. «Там этот китайский автобус стоял в кармане не первый день, запарковавшись так, что задняя часть торчала из кармана на проезжую часть», — пишет Владимир.