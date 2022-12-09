Один из пострадавших в ДТП с троллейбусом и автобусом на Типанова — в тяжелом состоянии

В петербургском главке рассказали подробности аварии с участием троллейбуса и припаркованного автобуса в Московском районе. Предварительно, в больницу доставили четверых пассажиров «рогатого».



В два часа дня 9 декабря на улице Типанова женщина на автомобиле Nissan, поворачивая с левого ряда в «карман», столкнулась с рейсовым троллейбусом №45, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Водитель троллейбуса, в свою очередь, пытаясь уйти от столкновения, врезался в припаркованный автобус.

По предварительным данным, в результате ДТП пострадали четверо пассажиров троллейбуса. Всех их доставили в больницу. Один пострадавший находится в тяжелом состоянии, трое — в состоянии средней тяжести.