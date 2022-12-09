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    Один из пострадавших в ДТП с троллейбусом и автобусом на Типанова — в тяжелом состоянии

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    2 комментария

    В петербургском главке рассказали подробности аварии с участием троллейбуса и припаркованного автобуса в Московском районе. Предварительно, в больницу доставили четверых пассажиров «рогатого».

    В два часа дня 9 декабря на улице Типанова женщина на автомобиле Nissan, поворачивая с левого ряда в «карман», столкнулась с рейсовым троллейбусом №45, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Водитель троллейбуса, в свою очередь, пытаясь уйти от столкновения, врезался в припаркованный автобус.

    По предварительным данным, в результате ДТП пострадали четверо пассажиров троллейбуса. Всех их доставили в больницу. Один пострадавший находится в тяжелом состоянии, трое — в состоянии средней тяжести.

    По факту аварии полиция проводит проверку и устанавливает все детали произошедшего.

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    Комментарии 2

    Майор Пронин09 Дек 2022 в 19:03
    - больше всего боюсь на дороге мотоциклистов, пьяных водителей и солдат срочной службы за рулём.
    - а женщин?
    - ну, это страшнее, чем пьяный солдат на мотоцикле.
    +2−0
    aprahka09 Дек 2022 в 18:28
    Козу за рулём нашли?
    +4−0
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