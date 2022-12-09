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    «Помните меня? А мы к вам в гости». Как полиция Петербурга будила фигурантов дела о взятке в администрации Кронштадта

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    2 комментария

    «Доброе утро», сказали сотрудники экономической полиции фигурантам дела о посредничестве во взятке. Двоих подняли с постели, третьего взяли на лестничной клетке чужого дома.

    На видео, которое 9 декабря распространило ГУ МВД по Петербургу и области, начальнице отдела закупок администрации Марине Влайковой оперативники заявили, что пришли в гости, тем более, что с одним из них она уже была знакома по доследственной проверке.

    Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

    Камера зафиксировала, как неспешным шагом она шла в сопровождении полицейских в свой кабинет, заваленный бумагами.

    А вот двое задержанных мужчин — бывший директор ГКУ «Служба заказчика администрации Кронштадтского района», ныне инженер, Валерий Купцов и учредитель компании ООО «Револис» выглядят больше растерянными.

    Все трое уже в СК дают показания по делу о взятке. Её, по мнению следствия, дала компания для того, чтобы в администрации подписали документы о завершении реставрации «Ограды» в составе «Служительских флигелей» на Флотской улице.

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    Комментарии 2

    васисуалий09 Дек 2022 в 15:19
    "Двоих подняли с пАстели"
    +0−0
    AndrewBarsik09 Дек 2022 в 15:16
    А работы-то были сделаны или нет? Ведь бывает так, что подрядчик всё сделал качественно и в срок, а ему акты не подписывают и не подписывают. И что ему делать? Идти в дом беззакония к девам в чёрных балахонах? Бесполезно. Жаловаться? - тогда вообще никогда не подпишут. Вот и пытаются люди договориться "по хорошему". И в этот момент этих "преступников" и ловят.
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