«Помните меня? А мы к вам в гости». Как полиция Петербурга будила фигурантов дела о взятке в администрации Кронштадта

«Доброе утро», сказали сотрудники экономической полиции фигурантам дела о посредничестве во взятке. Двоих подняли с постели, третьего взяли на лестничной клетке чужого дома.
На видео, которое 9 декабря распространило ГУ МВД по Петербургу и области, начальнице отдела закупок администрации Марине Влайковой оперативники заявили, что пришли в гости, тем более, что с одним из них она уже была знакома по доследственной проверке.
Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области
Камера зафиксировала, как неспешным шагом она шла в сопровождении полицейских в свой кабинет, заваленный бумагами.
А вот двое задержанных мужчин — бывший директор ГКУ «Служба заказчика администрации Кронштадтского района», ныне инженер, Валерий Купцов и учредитель компании ООО «Револис» выглядят больше растерянными.
Все трое уже в СК дают показания по делу о взятке. Её, по мнению следствия, дала компания для того, чтобы в администрации подписали документы о завершении реставрации «Ограды» в составе «Служительских флигелей» на Флотской улице.