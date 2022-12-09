Трех фигурантов дела о взятке в администрации Кронштадта везут в СК. Дольше всех удалось прятаться бизнесмену

В администрации Кронштадтского района закончила работу следственно-оперативная группа. Благодаря работе оперативников экономической полиции, в СК поедут не только чиновники, но и учредитель компании, фигурирующей в деле о посредничестве во взятке.
По данным «Фонтанки», 9 декабря после полудня из здания администрации вынесли коробки с документами, электронными носителями. Фигуранты также остались без мобильной связи — смартфоны поехали в СК отдельно от них.
Помимо начальника отдела закупок администрации Марины Влайковой, её коллеги — бывшего директора ГКУ «Служба заказчика администрации Кронштадтского района», ныне инженера, Валерия Купцова, следствие ждет учредителя компании ООО «Револис» Романа Никитина. По предварительной информации, его искали дольше всех, но нашли в чужой квартире в Кронштадте.
Обыски начали у фигурантов с раннего утра. Сначала их подняли в семь утра, а к 10 уже проверяли рабочие места. По версии следствия, сотрудники администрации получили деньги за то, чтобы подписали документы о приемке работы при реставрации объекта культурного наследия «Ограды» в составе «Служительских флигелей» на Флотской улице. Пока в деле о посредничестве в передаче взятки фигурирует сумма в 150 тыс рублей.