Трех фигурантов дела о взятке в администрации Кронштадта везут в СК. Дольше всех удалось прятаться бизнесмену

В администрации Кронштадтского района закончила работу следственно-оперативная группа. Благодаря работе оперативников экономической полиции, в СК поедут не только чиновники, но и учредитель компании, фигурирующей в деле о посредничестве во взятке.



По данным «Фонтанки», 9 декабря после полудня из здания администрации вынесли коробки с документами, электронными носителями. Фигуранты также остались без мобильной связи — смартфоны поехали в СК отдельно от них.



Помимо начальника отдела закупок администрации Марины Влайковой, её коллеги — бывшего директора ГКУ «Служба заказчика администрации Кронштадтского района», ныне инженера, Валерия Купцова, следствие ждет учредителя компании ООО «Револис» Романа Никитина. По предварительной информации, его искали дольше всех, но нашли в чужой квартире в Кронштадте.

