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    Трех фигурантов дела о взятке в администрации Кронштадта везут в СК. Дольше всех удалось прятаться бизнесмену

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    В администрации Кронштадтского района закончила работу следственно-оперативная группа. Благодаря работе оперативников экономической полиции, в СК поедут не только чиновники, но и учредитель компании, фигурирующей в деле о посредничестве во взятке.

    По данным «Фонтанки», 9 декабря после полудня из здания администрации вынесли коробки с документами, электронными носителями. Фигуранты также остались без мобильной связи — смартфоны поехали в СК отдельно от них.

    Помимо начальника отдела закупок администрации Марины Влайковой, её коллеги — бывшего директора ГКУ «Служба заказчика администрации Кронштадтского района», ныне инженера, Валерия Купцова, следствие ждет учредителя компании ООО «Револис» Романа Никитина. По предварительной информации, его искали дольше всех, но нашли в чужой квартире в Кронштадте.

    Обыски начали у фигурантов с раннего утра. Сначала их подняли в семь утра, а к 10 уже проверяли рабочие места. По версии следствия, сотрудники администрации получили деньги за то, чтобы подписали документы о приемке работы при реставрации объекта культурного наследия «Ограды» в составе «Служительских флигелей» на Флотской улице. Пока в деле о посредничестве в передаче взятки фигурирует сумма в 150 тыс рублей.

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    iliy09 Дек 2022 в 12:48
    За 150 тыс предпологаемых готовы колхоз Кронштадт весь перетряхнуть, а где миллиардами воруют и на лапы берут, будут мило улыбаться
    +3−0
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