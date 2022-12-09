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    Российский авторынок — уже китайский на 78 %. Из 60 брендов остались только 14

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    3 комментария

    К концу нынешнего года на российском автомобильном рынке остались только 14 брендов из 60, которые были в начале 2022-го. Три их оставшихся брендов российские (Lada, ГАЗ, УАЗ), все остальные — китайские. Это Chery, Geely, Haval, Jac, Faw, Dongfeng, Changan, Exeed, Gac, Foton, Omoda. Об этом 9 декабря сообщает РИА Новости о ссылкой на данные ассоциации «Российские автомобильные дилеры».

    «На сегодняшний день на нашем авторынке новых автомобилей осталось работать из 60 брендов (на начало 2022 года) только 14», — подчеркнули в ассоциации.

    Эта информация содержится в письме, которое ассоциация направила в адрес дилеров китайских брендов.

    «С точки зрения национального микса (количества национальных брендов, работающих на нашем рынке) российский авторынок уже китайский на 78 %», — уточняется в письме.

    Отметил, что в тексте не упоминаются КАМАЗ, а также новый завод «Москвич», запущенный в конце ноября.

    Сегодня же вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что в 2023 году планируется возобновить производство на бывшем заводе Nissan в Петербурге.

    На данный момент почти все европейские, американские и корейские бренды приостановили поставки автомобилей в Россию. Минпромторг в свою очередь внес их в перечень параллельного импорта, так, в него, в частности, вошли: Volkswagen, Skoda, Toyota, Lexus, Nissan, BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Lamborghini, Infiniti, Rolls-Royce, Jaguar, Land Rover, Ford, General Motors, Bugatti, Bentley, Jeep, Chrysler, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Ferrari, Aston Martin.

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    Комментарии 3

    Randle McMurphy09 Дек 2022 в 10:17
    Не понимаю. Почему в перечне российских брендов отсутствует Аурус?
    Это такая небрежность? Или, может быть, осознанное преступное игнорирование колоссального успеха отечественного автопрома, создавшего модель, аналогов которой нет в мире?
    Больно не только за труд эффективных менеджеров, инженеров и конструкторов. Больно также за потребителя, который с надеждой ждал появления этого бренда, но потом увидел как его уже сбывшиеся мечты остаются незамеченными со стороны "автоэкпертов"
    +0−1
    Васисуалий Лошков09 Дек 2022 в 10:14
    пардон,,простите,,,а Аурус??!!!а Москвич???!!
    +0−0
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