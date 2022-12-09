Российский авторынок — уже китайский на 78 %. Из 60 брендов остались только 14

К концу нынешнего года на российском автомобильном рынке остались только 14 брендов из 60, которые были в начале 2022-го. Три их оставшихся брендов российские (Lada, ГАЗ, УАЗ), все остальные — китайские. Это Chery, Geely, Haval, Jac, Faw, Dongfeng, Changan, Exeed, Gac, Foton, Omoda. Об этом 9 декабря сообщает РИА Новости о ссылкой на данные ассоциации «Российские автомобильные дилеры».
«На сегодняшний день на нашем авторынке новых автомобилей осталось работать из 60 брендов (на начало 2022 года) только 14», — подчеркнули в ассоциации.
Эта информация содержится в письме, которое ассоциация направила в адрес дилеров китайских брендов.
«С точки зрения национального микса (количества национальных брендов, работающих на нашем рынке) российский авторынок уже китайский на 78 %», — уточняется в письме.
Отметил, что в тексте не упоминаются КАМАЗ, а также новый завод «Москвич», запущенный в конце ноября.
Сегодня же вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что в 2023 году планируется возобновить производство на бывшем заводе Nissan в Петербурге.