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    «Мы знаем, что было сказано». Песков прокомментировал позицию Узбекистана по «тройственному газовому союзу»

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    6 комментариев

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг появившуюся в СМИ информацию, что Узбекистан якобы отказался от идеи России по созданию «тройственного газового союза».

    По его словам, агентство Reuters, опубликовавшее заявление министра энергетики и вице-премьера Узбекистана Жорабека Мирзамахмудова, дало неправильную информацию, неверно истолковав его слова. «Мы знаем, что было сказано», — цитирует Пескова 8 декабря ТАСС.

    Представитель Кремля заявил, что никто не ведёт речь об обмене газа на политические условия в рамках возможного трёхстороннего газового союза.

    Напомним, ранее агентство Reuters растиражировало заявление Мирзамахмудова, что «даже если будет заключено газовое соглашение с Россией, это не означает союз». «Мы сотрудничаем только на основе коммерческого договора купли-продажи. Мы никогда не пойдём на политические условия в обмен на газ», — подчеркнул вице-премьер Узбекистана.

    В конце ноября появились сообщения о создании «тройственного газового союза» России, Казахстана и Узбекистана. Пресс-секретарь президента РФ заявил, что идея ещё будет оформляться, а маршруты поставок энергоносителей в эти регионы чрезвычайно актуальны.

    На встрече в Кремле 28 ноября Путин и Токаев обсудили создание «тройственного газового союза».

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    Комментарии 6

    28008845008 Дек 2022 в 14:12
    «Мы знаем, что было сказано», но вам не скажем!
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