«Мы знаем, что было сказано». Песков прокомментировал позицию Узбекистана по «тройственному газовому союзу»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг появившуюся в СМИ информацию, что Узбекистан якобы отказался от идеи России по созданию «тройственного газового союза».



По его словам, агентство Reuters, опубликовавшее заявление министра энергетики и вице-премьера Узбекистана Жорабека Мирзамахмудова, дало неправильную информацию, неверно истолковав его слова. «Мы знаем, что было сказано», — цитирует Пескова 8 декабря ТАСС.

Представитель Кремля заявил, что никто не ведёт речь об обмене газа на политические условия в рамках возможного трёхстороннего газового союза.