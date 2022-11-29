В Кремле прокомментировали идею создания «тройственного газового союза» РФ, Казахстана и Узбекистана

Идея по созданию «тройственного газового союза» России, Казахстана и Узбекистана будет еще оформляться, в этом регионе маршруты поставок энергоносителей чрезвычайно актуальны. Об этом 29 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



«Эта идея и инициатива будет оформляться каким-то образом. Я имею ввиду в плане формулирования четких контуров», — рассказал представитель Кремля (цитата по РИА Новости).

Также Песков уточнил, что координация действий и разветвленная сеть будут соответствовать интересам всех трех стран.