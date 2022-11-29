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    Путин и Токаев обсудили создание «тройственного газового союза»

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    Президенты РФ и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев на вчерашней встрече в Кремле обсудили создание газового союза с участием Узбекистана. Как передаёт 29 ноября РИА Новости, об этом сообщил в соцсетях пресс-секретарь Токаева Руслан Желдибай.

    «Речь шла о создании тройственного газового союза в составе России, Казахстана, Узбекистана с целью координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана», — пояснил представитель казахского лидера.

    По его словам, президенты пришли к единому мнению о необходимости проведения детальных трёхсторонних консультаций, чтобы учесть интересы всех сторон.

    20 ноября в Казахстане прошли президентские выборы. Победил действующий президент Касым-Жомарт Токаев, набрав более 80 % голосов.

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