Путин и Токаев обсудили создание «тройственного газового союза»

Президенты РФ и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев на вчерашней встрече в Кремле обсудили создание газового союза с участием Узбекистана. Как передаёт 29 ноября РИА Новости, об этом сообщил в соцсетях пресс-секретарь Токаева Руслан Желдибай.



«Речь шла о создании тройственного газового союза в составе России, Казахстана, Узбекистана с целью координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана», — пояснил представитель казахского лидера.



По его словам, президенты пришли к единому мнению о необходимости проведения детальных трёхсторонних консультаций, чтобы учесть интересы всех сторон.

