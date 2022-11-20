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    Президентские выборы закончились в Казахстане

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    Все избирательные участки на территории Казахстана закрылись, продолжают работать несколько избиркомов на территории России.

    Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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    К шести часам вечера по Москве выборы в Казахстане завершились, на большей части страны еще на час раньше. Пока что известна явка на 17:00 по Москве — 69,31%. Отмечается, что выборы прошли спокойно. В Алматы задержали четырех активистов, которые считают внеочередные выборы незаконными.

    Выборы проходят в связи со сменой конституции — теперь президента выбирают один раз на семь лет без права переизбираться.

    Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

    В гонке участвуют шесть кандидатов. Кроме действующего президента Токаева это Нурлан Ауесбаев от социал-демократов, Мейрам Кажыкен, представитель профсоюзной партии, Жигули Дайрабаев из «Ауыл», Каракат Абден как представитель альянса соцработников и Салтанат Турсынбекова, которую выдвинули «Казахские матери».

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