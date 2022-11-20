Президентские выборы закончились в Казахстане

Все избирательные участки на территории Казахстана закрылись, продолжают работать несколько избиркомов на территории России.
К шести часам вечера по Москве выборы в Казахстане завершились, на большей части страны еще на час раньше. Пока что известна явка на 17:00 по Москве — 69,31%. Отмечается, что выборы прошли спокойно. В Алматы задержали четырех активистов, которые считают внеочередные выборы незаконными.
Выборы проходят в связи со сменой конституции — теперь президента выбирают один раз на семь лет без права переизбираться.