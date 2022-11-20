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    Токаев после публикации данных экзитпол празднует победу на президентских выборах

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    Более 80% голосов набрал действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по данным различных exit poll. Его уже поздравил Назарбаев.

    По разным оценкам Токаев набрал от 82 до 85% голосов на президентских выборах. Окончательные итоги будут оглашены позже, но и его штаб уже празднуют победу. С поздравительными словами к нему также обратился первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

    Внеочередные выборы в Казахстане прошли после изменения конситуции, по которой теперь президента выбирают один раз на семь лет. Кроме Токаева в выборах участвовали пять кандидатов. Демократы, которые не были допущены так как не зарегистрирована их партия, провели акции протеста, считая выборы незаконными. Задержали четверых.

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