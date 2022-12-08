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    Reuters: Министр энергетики Узбекистана раскритиковал идею «тройственного газового союза» с Россией и Казахстаном

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    8 комментариев

    Министр энергетики и вице-премьер Узбекистана Жорабек Мирзамахмудов заявил, что «даже если будет заключено газовое соглашение с Россией, это не означает союз». Об этом 8 декабря сообщает агентство Reuters со ссылкой на слова чиновника.

    Представитель Узбекистана объяснил, что велись переговоры о поставках российского газа по трубопроводу через Казахстан, но это будет «технический контракт, а не союз».

    «Мы сотрудничаем только на основе коммерческого договора купли-продажи. Мы никогда не пойдем на политические условия в обмен на газ. Короче говоря, мы получим предложенный нам газовый контракт только в том случае, если мы на него согласимся», — сказал он.

    В конце ноября появились сообщения о создании «тройственного газового союза» России, Казахстана и Узбекистана. Пресс-секретарь президента РФ заявил, что его идея еще будет оформляться, а маршруты поставок энергоносителей в этом регионы чрезвычайно актуальны.

    На встрече в Кремле 28 ноября Путин и Токаев обсудили создание «тройственного газового союза».

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    Комментарии 8

    Litl_m08 Дек 2022 в 10:18
    Даже третьесортные страны от нас отвернулись
    +1−0
    dragvs08 Дек 2022 в 10:17
    Этот хотя бы паузу взял. Токаев слил инфу об этом "союзе" в первый же день. Короче Путина поставили в "крайне неловкое" положение))) Он кулуарно предложил идею союза, а об этом тут же раструбили и сейчас так же громко пришлют свои отказы.
    +1−0
    28008845008 Дек 2022 в 10:00
    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у России испортились отношения с некоторыми странами, но мир больше, чем эти страны.
    +4−1
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