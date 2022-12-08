Reuters: Министр энергетики Узбекистана раскритиковал идею «тройственного газового союза» с Россией и Казахстаном

Министр энергетики и вице-премьер Узбекистана Жорабек Мирзамахмудов заявил, что «даже если будет заключено газовое соглашение с Россией, это не означает союз». Об этом 8 декабря сообщает агентство Reuters со ссылкой на слова чиновника.

Представитель Узбекистана объяснил, что велись переговоры о поставках российского газа по трубопроводу через Казахстан, но это будет «технический контракт, а не союз».

«Мы сотрудничаем только на основе коммерческого договора купли-продажи. Мы никогда не пойдем на политические условия в обмен на газ. Короче говоря, мы получим предложенный нам газовый контракт только в том случае, если мы на него согласимся», — сказал он.