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    За второй день снегопада с улиц Петербурга вывезли почти 12 тысяч кубометров снега

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    1 комментарий
    Фото: Комитет по благоустройству Петербурга
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    Циклон за циклоном двое суток засыпают Петербурга снегом с небольшими перерывами. За среду, 7 декабря, в городе намело 5,3 сантиметра.

    За минувшие сутки с городских улиц вывезли 11,9 тысячи кубометров снега, сообщает 8 декабря пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга. Погода не дает расслабиться: единожды прометенная улица уже через 15 минут покрыта новым слоем снега, и нужно возвращаться на нее снова. В центре уборку затрудняют плотный трафик и узкие запаркованные улицы, которые позволяют работать в полную силу лишь по ночам, а иногда — только вручную, отмечают в комитете. На окраинах ситуация легче: на широких улицах при несильном движении дороги чистить проще и быстрее.

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    В четверг, 8 декабря, петербургские улицы убирают 956 машин дорожных предприятий и 1007 дворников. Это более чем на сотню машин и 36 человек больше, чем накануне. «Фонтанка» показывала, как Петербург выглядел на второй день снегопада. Сегодня в городе хозяйничает уже новый циклон — «Зора», ее визитной карточкой являются метели, и одну горожане уже наблюдали.

    Фото: Комитет по благоустройству Петербурга

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    Комментарии 1

    своих не бросаем08 Дек 2022 в 13:09
    с вами на связи юморрф с любовью с лопатой.
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