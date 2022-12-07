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    Второй день снегопада в Петербурге. Посмотрите, что творится в районах

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    20 комментариев

    В Петербурге второй день идет снег. Несмотря на то, что коммунальщики отчитываются о проделанной работе по уборке, горожане присылают фотографии и видео заснеженных улиц и интересуются, куда подевалась техника.

    В комитете по благоустройству отвечают: утром технику видеть и не должны, потому что в это время у коммунальщиков как раз пересменка. Основное время работы — ночью. Днем дорожные предприятия тоже работают, но меньше, а вот в час пик стараются не подогревать пробки.

    По данным комблага, за прошедшие сутки с петербургских улиц вывезли почти 6,5 тысячи кубометров снежных масс. Отдельно по 7 декабря чиновники цифр еще не приводили, но работа точно продолжится: завтра синоптики снова обещают снег.

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    Комментарии 20

    houspi08 Дек 2022 в 00:14
    6500 много это или мало?
    Кузов КАМАЗ-6520 20 кубов. 50 КАМАзов уберут такую кучу в 6 приемов. Или у нас машин работает сильно меньше или работают они только на бумаге.
    +0−0
    правду не задушишь не убьёшь!08 Дек 2022 в 00:13
    сижу сейчас у соловьёва а он гитлера цитирует что делать?
    +0−0
    KJB08 Дек 2022 в 00:00
    Прямо дежавю 🤣
    Никогда такого не было, и вот опять (с)
    +0−0
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