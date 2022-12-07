Второй день снегопада в Петербурге. Посмотрите, что творится в районах

В Петербурге второй день идет снег. Несмотря на то, что коммунальщики отчитываются о проделанной работе по уборке, горожане присылают фотографии и видео заснеженных улиц и интересуются, куда подевалась техника.



В комитете по благоустройству отвечают: утром технику видеть и не должны, потому что в это время у коммунальщиков как раз пересменка. Основное время работы — ночью. Днем дорожные предприятия тоже работают, но меньше, а вот в час пик стараются не подогревать пробки.

