Посмотрите, как напротив Парка 300-летия поднимаются огромные флагштоки

АО «Зенит Арена» 8 декабря показал вблизи, как сейчас выглядит стройплощадка, напротив Парка 300-летия, на которой собирают первый из трех флагштоков, самых высоких в Европе. Посмотрете и вы.
Сейчас на первом флагштоке собрано 5 секций из 18, «толщина» в основании 3,8 метра, наверху будет — 1,9 м. Флаги, которые будут здесь развеваться, — 40 на 60 метров.
«Фонтанка» рассказывала о том, что напротив Парка 300-летия на трех гидротехнических сооружениях начали устанавливать 175-метровые флагштоки. Это часть проекта по созданию базы водных видов спорта, который реализует «Зенит Арена», совмещенный с благоустройством пляжа и строительством на нем базы ГТО. Флаги должны быть подняты уже весной 2023-го года, работы на пляже предполагается закончить в I квартале 2025 года.