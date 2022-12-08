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    Посмотрите, как напротив Парка 300-летия поднимаются огромные флагштоки

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    10 комментариев

    АО «Зенит Арена» 8 декабря показал вблизи, как сейчас выглядит стройплощадка, напротив Парка 300-летия, на которой собирают первый из трех флагштоков, самых высоких в Европе. Посмотрете и вы.

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    Сейчас на первом флагштоке собрано 5 секций из 18, «толщина» в основании 3,8 метра, наверху будет — 1,9 м. Флаги, которые будут здесь развеваться, — 40 на 60 метров.

    «Фонтанка» рассказывала о том, что напротив Парка 300-летия на трех гидротехнических сооружениях начали устанавливать 175-метровые флагштоки. Это часть проекта по созданию базы водных видов спорта, который реализует «Зенит Арена», совмещенный с благоустройством пляжа и строительством на нем базы ГТО. Флаги должны быть подняты уже весной 2023-го года, работы на пляже предполагается закончить в I квартале 2025 года.

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    Комментарии 9

    MIKHAIL08 Дек 2022 в 13:15
    Мне одному кажется что башня Газпрома не вертикально стоит?
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