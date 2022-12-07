    Сейчас

    -5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -5˚C

    Пасмурно, снег

    Ощущается как -7

    1 м/с, ю-в

    759мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd62.91eur66.11

    Петербург «покраснел» от пробок

    2787
    2 комментария

    Уходя, «Анника» оставляет значительный след. Снега в Петербурге намело столько, что снова выросли пробки.

    Уже к 8:30, раньше самого «горячего» часа пик, загруженность дорог достигла «красных» 7 баллов по школе «Яндекса». На карте много отметок о ДТП.

    ПоделитьсяПоделиться

    Самую длинную пробку для данного времени суток за всю последнюю неделю «Яндекс» фиксирует на внутренней стороне КАД от реки Оккервиль до Октябрьской набережной — 7,5 км.

    Напомним, утром в понедельник после ночного снегопада в городе также было 7 баллов, а вчера утром — обычные 6. Зато минувшим вечером дороги загрузились до «восьмёрки» — на 2 балла больше, чем накануне, и на 1 балл больше, чем обычно.

    Как «Анника» вчера изменила Петербург, смотрите на «Фонтанке». Комблаг подвел промежуточные итоги снегопада. Сегодня в город приходит новый циклон — «Зора».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 2

    28022236707 Дек 2022 в 09:01
    Где же обещанная техника? по дороге на работу не встретили ни одной уборочной машины
    +4−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close