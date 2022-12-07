Петербург «покраснел» от пробок

Уходя, «Анника» оставляет значительный след. Снега в Петербурге намело столько, что снова выросли пробки.
Уже к 8:30, раньше самого «горячего» часа пик, загруженность дорог достигла «красных» 7 баллов по школе «Яндекса». На карте много отметок о ДТП.
Самую длинную пробку для данного времени суток за всю последнюю неделю «Яндекс» фиксирует на внутренней стороне КАД от реки Оккервиль до Октябрьской набережной — 7,5 км.
Напомним, утром в понедельник после ночного снегопада в городе также было 7 баллов, а вчера утром — обычные 6. Зато минувшим вечером дороги загрузились до «восьмёрки» — на 2 балла больше, чем накануне, и на 1 балл больше, чем обычно.
Как «Анника» вчера изменила Петербург, смотрите на «Фонтанке». Комблаг подвел промежуточные итоги снегопада. Сегодня в город приходит новый циклон — «Зора».