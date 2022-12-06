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    Тысяча кубов за утро. Комблаг подвел промежуточные итоги снегопада в Петербурге

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    5 комментариев
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    Только за утро 6 декабря с улиц Петербурга вывезли 1 тысячу кубометров снега. «Фонтанка» посмотрела, как выглядит город, пока коммунальщики продолжают чистить дороги.

    Первый снег начал сыпаться в шесть утра, а на полную мощность снегопад «включился» около 10 часов, рассказали в пресс-службе комитета по благоустройству Петербурга. Дорожные предприятия продолжают чистить городские улицы и сейчас, в том числе собирают и вывозят на утилизацию снег, который сдвинули с проезжей части в час пик. На уборке работают 863 машины и 931 дворник.

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    За минувшие сутки с улиц Петербурга вывезли 4,7 тысячи кубометров снежных масс. Во вторник же в город пришел циклон «Анника», и вечером ожидается продолжение банкета. Такой же снежной синоптики обещают и среду.

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    Комментарии 5

    Igor_SPb06 Дек 2022 в 18:50
    Чистят в основном проезжую часть, тротуары мало где чистят. Видимо, ждут окончательного окончания снегопада, чтобы несколько раз не чистить. Утром тротуары были чистые (в основном за счет ранее разбросанного реагента), а за день как налетело - так и лежит везде, притоптанное ногами и колесами. На электросамокате по целинному снегу ехать проще, чем по укатанному.
    +0−0
    Klaus_Nesanta06 Дек 2022 в 18:33
    это что - битва за урожай, чтобы об этом сообщать?
    +1−0
    Никoлaй06 Дек 2022 в 18:26
    Впишут в квитанцию ЖКХ эти 1000 кубов
    +4−0
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