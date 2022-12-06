Тысяча кубов за утро. Комблаг подвел промежуточные итоги снегопада в Петербурге

Только за утро 6 декабря с улиц Петербурга вывезли 1 тысячу кубометров снега. «Фонтанка» посмотрела, как выглядит город, пока коммунальщики продолжают чистить дороги.
Первый снег начал сыпаться в шесть утра, а на полную мощность снегопад «включился» около 10 часов, рассказали в пресс-службе комитета по благоустройству Петербурга. Дорожные предприятия продолжают чистить городские улицы и сейчас, в том числе собирают и вывозят на утилизацию снег, который сдвинули с проезжей части в час пик. На уборке работают 863 машины и 931 дворник.
За минувшие сутки с улиц Петербурга вывезли 4,7 тысячи кубометров снежных масс. Во вторник же в город пришел циклон «Анника», и вечером ожидается продолжение банкета. Такой же снежной синоптики обещают и среду.