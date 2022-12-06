Сотни дворников и техники. Смольный рассказал о битвах на снежном фронте и попросил петербуржцев не терять бдительность

Циклон «Анника» добавил работы петербургским коммунальщикам, завалив снегом городские улицы. Последствия стихии, которая, судя по всему, еще не сказала последнего слова, вышли разгребать сотни человек. «Фонтанка» прогулялась по центру города и посмотрела, как выглядит сегодня Северная столица.

Как рассказали 6 декабря в пресс-службе комитета по благоустройству, с самого утра в городе работают 863 единицы техники дорожных предприятий, которые сметают и вывозят снег, обрабатывают проезжую часть противогололедными материалами. Особое внимание, как отмечают в ведомстве, уделяют набережным, мостам и путепроводам, подходам к социально значимым объектам.

Пешеходные зоны убирают 931 работник ручного труда. Дворники сгребают снег с тротуаров и переходов, приводят в порядок территории вокруг остановок общественного транспорта. А со снегом в «зеленых зонах» борются 924 садовника, 280 тракторов и грузовиков.

Только за прошлые сутки с улиц было вывезено 4,7 тыс. кубометров снега.



Власти просят петербуржцев быть осторожнее на зимних дорогах и тротуарах. Если у вас есть вопросы по уборке, их можно адресовать в круглосуточную дежурную службу комблага по номеру 314-60-13.



«Яндекс. Осадки» прогнозируют, что «Анника» не остановится на достигнутом и продолжит засыпать город снегом, но уже ближе к 18 часам вечера. Сейчас город оказался в кольце снежной тучи.

