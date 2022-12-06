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    Сотни дворников и техники. Смольный рассказал о битвах на снежном фронте и попросил петербуржцев не терять бдительность

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    Циклон «Анника» добавил работы петербургским коммунальщикам, завалив снегом городские улицы. Последствия стихии, которая, судя по всему, еще не сказала последнего слова, вышли разгребать сотни человек. «Фонтанка» прогулялась по центру города и посмотрела, как выглядит сегодня Северная столица.

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    Как рассказали 6 декабря в пресс-службе комитета по благоустройству, с самого утра в городе работают 863 единицы техники дорожных предприятий, которые сметают и вывозят снег, обрабатывают проезжую часть противогололедными материалами. Особое внимание, как отмечают в ведомстве, уделяют набережным, мостам и путепроводам, подходам к социально значимым объектам.

    Пешеходные зоны убирают 931 работник ручного труда. Дворники сгребают снег с тротуаров и переходов, приводят в порядок территории вокруг остановок общественного транспорта. А со снегом в «зеленых зонах» борются 924 садовника, 280 тракторов и грузовиков.

    Только за прошлые сутки с улиц было вывезено 4,7 тыс. кубометров снега.

    Власти просят петербуржцев быть осторожнее на зимних дорогах и тротуарах. Если у вас есть вопросы по уборке, их можно адресовать в круглосуточную дежурную службу комблага по номеру 314-60-13.

    «Яндекс. Осадки» прогнозируют, что «Анника» не остановится на достигнутом и продолжит засыпать город снегом, но уже ближе к 18 часам вечера. Сейчас город оказался в кольце снежной тучи.

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    Комментарии 15

    Local06 Дек 2022 в 16:59
    Я вот прогулялся немного вокруг места постоянного проживания и особой тревоги не ощутил.Пока снега выпало немного,справляются;основные дороги и тротуары более-менее расчищены.
    А уж когда наступит время серьёзных снегопадов,тогда и увидим эффективность системы,а пока победные реляции преждевременны.
    +0−0
    Софокл Аристархович'06 Дек 2022 в 16:46
    Простите за вопрос: а кто счетовод и "...сколько классов" он окончил?
    Второй вопрос: откуда появился сей "снежный" ком?
    Согласен с тем, что ком СОЛИ(!) появился, а вот снега... видимо из доклада очередного "прохиндея".
    Вспоминается фраза из народного анекдота: "...Кто сказал, "запятая"?.. ...что я читаю по-бумажке?.."
    +0−0
    Заливщик голосовых планок06 Дек 2022 в 16:40
    Шо там? Когда ожидать "акта доброй воли" и "передислокации на более выгодные рубежи" в борьбе со снегом?
    +0−0
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