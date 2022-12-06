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    «Анника» превращает Петербург в театр. Петербуржцы оставляют верёвки у входа в магазин и делятся горячим чаем

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    3 комментария

    Циклон с романтическим именем «Анника» во вторник, 6 декабря, заносит Петербург снегом. В центре города снегопад не сильный, а вот жители Васильевского острова утром успели полюбоваться настоящей зимней сказкой — с огромными хлопьями, как будто кто-то на небе налепил их руками и ссыпал вниз.

    читательница «Фонтанки» Надежда

    Фотограф «Фонтанки» прогулялся по городу и стал свидетелем множества сценок. Песок и соль нынче пользуются повышенным спросом.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    В супермаркетах можно увидеть неожиданное. Промальпинисты, очищающие крыши, сделали перерыв и зашли купить себе еды, а верёвки оставили у входа.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    На Чкаловском проспекте торгует старыми вещами маленькая бабушка. Девушка принесла ей горячий чай и перекус.

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    В снегу привычный город меняет очертания.

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    Три декоративные капустки, припорошенные снегом, кажутся теперь тремя сказочными гномами, которые вот-вот отряхнутся и пустятся в пляс.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Снегопад в Петербурге продолжится весь день, наиболее интенсивный он на севере города. Завтра синоптики тоже обещают снег, а ещё — опасную гололедицу.

    Фото: Фёдор Данилов / «Фонтанка.ру»
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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Фёдор Данилов / «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 3

    James Cook06 Дек 2022 в 14:07
    Завтра утром - пробки, 100% 😜
    +0−0
    triton197706 Дек 2022 в 14:02
    Фото с военными "in motion" неплохое, так еще надо умудриться))
    +1−0
    Две монеты06 Дек 2022 в 13:51
    Мужик, "застрявший" в ящике с песком, это разве не пропаганда ЛГБТ, которую только вчера как запретили.
    +0−3
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