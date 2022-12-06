«Анника» превращает Петербург в театр. Петербуржцы оставляют верёвки у входа в магазин и делятся горячим чаем

Циклон с романтическим именем «Анника» во вторник, 6 декабря, заносит Петербург снегом. В центре города снегопад не сильный, а вот жители Васильевского острова утром успели полюбоваться настоящей зимней сказкой — с огромными хлопьями, как будто кто-то на небе налепил их руками и ссыпал вниз.
читательница «Фонтанки» Надежда
Фотограф «Фонтанки» прогулялся по городу и стал свидетелем множества сценок. Песок и соль нынче пользуются повышенным спросом.
В супермаркетах можно увидеть неожиданное. Промальпинисты, очищающие крыши, сделали перерыв и зашли купить себе еды, а верёвки оставили у входа.
На Чкаловском проспекте торгует старыми вещами маленькая бабушка. Девушка принесла ей горячий чай и перекус.
В снегу привычный город меняет очертания.
Три декоративные капустки, припорошенные снегом, кажутся теперь тремя сказочными гномами, которые вот-вот отряхнутся и пустятся в пляс.
Снегопад в Петербурге продолжится весь день, наиболее интенсивный он на севере города. Завтра синоптики тоже обещают снег, а ещё — опасную гололедицу.