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    МЧС: В среду ждём новое ухудшение погоды. На дорогах будет сложно уже по другой причине, не из-за снегопада

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    5 комментариев

    О новом ухудшении погодных условий предупреждает 6 декабря ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

    В сообщении говорится, что, по данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», завтра в городе ожидается гололедица и, как следствие, сложная обстановка на дорогах.

    Сегодня в Петербурге тоже сложно на дорогах — из-за снегопада. По данным «Яндекса» на 12:40, загруженность дорог составляет 5 баллов, что на 1 выше обычного для этого времени суток.

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    Как и предсказывал главный синоптик Петербурга Александр Колесов, наиболее сильные осадки наблюдаются в северных районах города.

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    Комментарии 5

    VOROBEJ06 Дек 2022 в 13:51
    А новостей для вас больше нет
    +1−0
    VKuser5462861806 Дек 2022 в 13:16
    Ой, снег зимОЙ!
    +0−0
    Alexander 1706 Дек 2022 в 13:13
    Но " мы" же готовы к зиме....
    +2−0
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