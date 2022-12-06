МЧС: В среду ждём новое ухудшение погоды. На дорогах будет сложно уже по другой причине, не из-за снегопада

О новом ухудшении погодных условий предупреждает 6 декабря ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.



В сообщении говорится, что, по данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», завтра в городе ожидается гололедица и, как следствие, сложная обстановка на дорогах.



Сегодня в Петербурге тоже сложно на дорогах — из-за снегопада. По данным «Яндекса» на 12:40, загруженность дорог составляет 5 баллов, что на 1 выше обычного для этого времени суток.

