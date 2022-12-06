Интенсивный снег уже на подходе. «Яндекс» показывает огромную тучу

В Петербурге 6 декабря ожидается прирост снега в 6–8 сантиметров, сообщает главный синоптик города Александр Колесов.
«Умеренные осадки уже на подходе к городу, прошли Кингисепп и приближаются с юго-запада к Сосновому Бору. Так что скоро более интенсивный снег придет и в Санкт-Петербург», — написал он в своём телеграм-канале около 9:20.
Самые сильные снегопады ожидаются на севере, особенно в Курортном районе, так как основная зона осадков будет проходить сегодня через Карельский перешеек. «Радуюсь за лыжную трассу «Прибой» в Зеленогорске», — отмечает Колесов.
Он также прогнозирует небольшое повышение температуры днём в связи с приближением атмосферного фронта.
«Яндекс.Погода» демонстрирует снежную тучу над Петербургом. В центре города снега пока небольшой.