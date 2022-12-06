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    Интенсивный снег уже на подходе. «Яндекс» показывает огромную тучу

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    4 комментария
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    В Петербурге 6 декабря ожидается прирост снега в 6–8 сантиметров, сообщает главный синоптик города Александр Колесов.

    «Умеренные осадки уже на подходе к городу, прошли Кингисепп и приближаются с юго-запада к Сосновому Бору. Так что скоро более интенсивный снег придет и в Санкт-Петербург», — написал он в своём телеграм-канале около 9:20.

    Самые сильные снегопады ожидаются на севере, особенно в Курортном районе, так как основная зона осадков будет проходить сегодня через Карельский перешеек. «Радуюсь за лыжную трассу «Прибой» в Зеленогорске», — отмечает Колесов.

    Он также прогнозирует небольшое повышение температуры днём в связи с приближением атмосферного фронта.

    «Яндекс.Погода» демонстрирует снежную тучу над Петербургом. В центре города снега пока небольшой.

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    Комментарии 4

    chip106 Дек 2022 в 10:44
    Бегловская лопата готова? Хотя что я спрашиваю, я же только что от московского до кировского района проехал по целине)
    +0−0
    MidNightWoodpecker06 Дек 2022 в 10:21
    Шесть сантиметров снега в декабре? Да это катастрофа! Надо режим ЧС объявлять и пилить, пилить, пилить.
    +1−0
    Danik06 Дек 2022 в 10:10
    И то огромное количество денег, что исчезнет из бюджета города. Якобы на борьбу с этим снегом.
    +0−0
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