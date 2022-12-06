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    Суд закрыл стадионы для заводящего «Зенита». Полиция не забыла ему прошлогоднюю драку

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    2 комментария

    Заводящий фанатского виража «Зенита» Руслан Дрюма с подачи Петроградского УМВД снова получил от суда «красную карточку» через год после драки на матче между сборными России и Кипра в отборе на чемпионат, который сейчас проходит в Катаре.

    «Фонтанка» писала, что от спортивных мероприятий на два года Дрюму в ноябре 2021 года отлучил Петроградский районный суд. Апелляция вскоре открыла для болельщика стадионы, но полиция не опустила руки.

    УМВД трижды обращалось в Третий кассационный суд, который в сентябре отменил «вегетарианское» решение горсуда и вернул материалы на новое рассмотрение.

    Из картотеки горсуда следует, что 6 декабря судья постановил оставить без изменений решение первой инстанции с двухлетним запретом на посещение спортивных мероприятий.

    Драка, после которой Дрюму, а также еще двоих болельщиков доставили в отдел полиции, произошла на матче Россия — Кипр, проходившем на «Газпром Арене» 11 ноября. Она началась из-за того, что на фанатском секторе возникло недовольство соседями, которые якобы не так сильно поддерживали национальную сборную. В конфликт вмешались стюарды и сотрудники службы безопасности стадиона. После задержания двух заводящих вираж покинул стадион в качестве протеста.

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    Комментарии 2

    Дядя Бо06 Дек 2022 в 22:03
    Так вираж, против Fan ID, и посещать стадио не собирался вроде?
    +0−0
    26078160106 Дек 2022 в 21:50
    Почему такому хулиганью не запрещают посещение спортивных мероприятий пожизненно?! Он сам-то неисправим, понятно. Но было бы хорошей наукой для других.
    +0−0
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