Суд закрыл стадионы для заводящего «Зенита». Полиция не забыла ему прошлогоднюю драку

Заводящий фанатского виража «Зенита» Руслан Дрюма с подачи Петроградского УМВД снова получил от суда «красную карточку» через год после драки на матче между сборными России и Кипра в отборе на чемпионат, который сейчас проходит в Катаре.



«Фонтанка» писала, что от спортивных мероприятий на два года Дрюму в ноябре 2021 года отлучил Петроградский районный суд. Апелляция вскоре открыла для болельщика стадионы, но полиция не опустила руки.

УМВД трижды обращалось в Третий кассационный суд, который в сентябре отменил «вегетарианское» решение горсуда и вернул материалы на новое рассмотрение.

