Суд закрыл стадионы для заводящего «Зенита». Полиция не забыла ему прошлогоднюю драку

Заводящий фанатского виража «Зенита» Руслан Дрюма с подачи Петроградского УМВД снова получил от суда «красную карточку» через год после драки на матче между сборными России и Кипра в отборе на чемпионат, который сейчас проходит в Катаре.
«Фонтанка» писала, что от спортивных мероприятий на два года Дрюму в ноябре 2021 года отлучил Петроградский районный суд. Апелляция вскоре открыла для болельщика стадионы, но полиция не опустила руки.
УМВД трижды обращалось в Третий кассационный суд, который в сентябре отменил «вегетарианское» решение горсуда и вернул материалы на новое рассмотрение.
Из картотеки горсуда следует, что 6 декабря судья постановил оставить без изменений решение первой инстанции с двухлетним запретом на посещение спортивных мероприятий.