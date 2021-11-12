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Суд в Петербурге наказал троих фанатов за драку на матче Россия — Кипр

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Петроградский районный суд Петербурга назначил наказание трем футбольным фанатам, которых задержали после драки на «Газпром Арене» во время матча Россия — Кипр (6:0) в рамках отборочного турнира к ЧМ-2022.

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов 12 ноября, болельщика Александра Румянцева признали виновным в повторном нарушении правил поведения при проведении спортивного соревнования.

«Находясь в секторе D103 стадиона «Санкт-Петербург Арена», Румянцев выражался грубой нецензурной бранью», — гласит запись в Telegram-канале пресс-службы.

Болельщик признал свою вину и отметил, что его спровоцировали. Суд назначил Румянцеву наказание в виде штрафа в размере 11 тысяч рублей.

Наказание за правонарушение по 20.31 статье КоАП РФ также вынесли болельщикам Александру Иванову и Руслану Дрюма. Оба участвовали в драке, а Иванов умудрился порвать футболку зрителю и нанес ему несколько ударов.

Петроградский райсуд Петербурга арестовал Иванова на девять суток, Дрюму — на восемь. Кроме того, обоим на два года запретили посещать официальные спортивные соревнования.

«Фонтанка» писала, что накануне, 11 ноября, в ходе первого тайма матча Россия — Кипр началась драка. Представители фанатского сектора оказались недовольны группой болельщиков, которые сидели рядом с ними, поскольку те не оказывали активной поддержки национальной команде. Один из них решил разобраться с ними: началась потасовка, к которой присоединились другие фанаты. Позже в конфликт вмешались стюарды и сотрудники службы безопасности стадиона. После задержания двух заводящих вираж покинул стадион в качестве протеста.

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Комментарии (1)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко эт.о делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4890 4947 5276 1270

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
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