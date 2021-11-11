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На петербургском стадионе во время матча России с Кипром подрались фанаты

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Драка произошла на фанатском вираже «Газпром Арены» во время первого тайма матча отборочного этапа ЧМ-2022 Россия — Кипр 11 ноября. Несколько отдельно сидящих болельщиков чем-то спровоцировали организованную группу поддержки национальной команды.

Как передает корреспондент «Фонтанки», несколько раз в их адрес скандировали нецензурные кричалки с просьбой покинуть места.

Сначала выяснять отношения к ним подошел один мужчина, но к месту конфликта тут же подтянулись десятки других фанатов. В какой-то момент от слов они перешли к делу: началась драка.

«Фонтанка.ру»

К сектору тут же прибежали стюарды и сотрудники службы безопасности, но утихомирить конфликтующих удалось далеко не сразу.

Напомним, что матч Россия — Кипр — предпоследний в квалификации ЧМ-2022. Россия идет на первом месте, Кипр — на последнем.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (6)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бр.онхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4890 4947 1626 0435

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
Аппаратчик мокрой классификации
Как вовремя сняли запреты! Горжусь городским рукойводством! :)))
g-dog
Очередное подтверждение тому, что все эти "фанаты" настоящее быдло.
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