На петербургском стадионе во время матча России с Кипром подрались фанаты

Драка произошла на фанатском вираже «Газпром Арены» во время первого тайма матча отборочного этапа ЧМ-2022 Россия — Кипр 11 ноября. Несколько отдельно сидящих болельщиков чем-то спровоцировали организованную группу поддержки национальной команды.
Как передает корреспондент «Фонтанки», несколько раз в их адрес скандировали нецензурные кричалки с просьбой покинуть места.
Сначала выяснять отношения к ним подошел один мужчина, но к месту конфликта тут же подтянулись десятки других фанатов. В какой-то момент от слов они перешли к делу: началась драка.
«Фонтанка.ру»
К сектору тут же прибежали стюарды и сотрудники службы безопасности, но утихомирить конфликтующих удалось далеко не сразу.
Напомним, что матч Россия — Кипр — предпоследний в квалификации ЧМ-2022. Россия идет на первом месте, Кипр — на последнем.