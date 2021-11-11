На петербургском стадионе во время матча России с Кипром подрались фанаты

Драка произошла на фанатском вираже «Газпром Арены» во время первого тайма матча отборочного этапа ЧМ-2022 Россия — Кипр 11 ноября. Несколько отдельно сидящих болельщиков чем-то спровоцировали организованную группу поддержки национальной команды.

Как передает корреспондент «Фонтанки», несколько раз в их адрес скандировали нецензурные кричалки с просьбой покинуть места.

Сначала выяснять отношения к ним подошел один мужчина, но к месту конфликта тут же подтянулись десятки других фанатов. В какой-то момент от слов они перешли к делу: началась драка.