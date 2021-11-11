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Фанаты в знак протеста покинули вираж «Газпром Арены» во втором тайме матча Россия — Кипр

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Сборная России по футболу осталась без организованной поддержки во втором тайме матча квалификации ЧМ-2022 против Кипра. Фанаты покинули вираж «Газпром Арены» практически сразу после окончания перерыва.

Артем Кузьмин/«Фонтанка.ру»

По информации «Фонтанки», это связано с задержанием одного из фанатов, который принимал участие в драке в первом тайме.

Напомним, что на фанатском вираже в первом тайме произошел конфликт, в который пришлось вмешаться стюардам и службе безопасности стадиона.

Сборная России в настоящее время выигрывает со счетом 4:0

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Комментарии (7)

265939387
Превращаетесь в fake news channel. Может, поэтому в комментариях прописались попрошайки, которым "самим очень стыдно"?
266613720
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот проц.есс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4890 4947 1626 0435

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
Piter4452
Вот же оно жареное, игра никому из журналистов не интересна.
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