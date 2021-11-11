Фанаты в знак протеста покинули вираж «Газпром Арены» во втором тайме матча Россия — Кипр

Сборная России по футболу осталась без организованной поддержки во втором тайме матча квалификации ЧМ-2022 против Кипра. Фанаты покинули вираж «Газпром Арены» практически сразу после окончания перерыва.

По информации «Фонтанки», это связано с задержанием одного из фанатов, который принимал участие в драке в первом тайме.

Напомним, что на фанатском вираже в первом тайме произошел конфликт, в который пришлось вмешаться стюардам и службе безопасности стадиона.

Сборная России в настоящее время выигрывает со счетом 4:0