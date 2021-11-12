После драки на «Газпром Арене» задержали трех человек. Двое из них — лидеры фанатского движения «Зенита»

По данным «Фонтанки», после драки болельщиков в отдел полиции были доставлены заводящие фанатского виража «Зенита» Руслан Дрюма, Александр Румянцев и еще один болельщик по фамилии Иванов.
После опроса в отношении их были составлены протоколы по статье 20.31 КоАП («Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований»). После этого их отпустили из отдела под обязательство о явке.
Отметим, что по данной статье КоАП им грозит не только штраф или административный арест, но и запрет на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований.
Драка началась в первом тайме матча Россия — Кипр. Представители фанатского сектора были недовольны группой болельщиков, сидящих рядом с ними, из-за того, что те не оказывали активную поддержку национальной команде. Один из них (предположительно Руслан Дрюма) пошел разбираться с ними. Началась потасовка, к которой тут же подключились другие фанаты. В конфликт вмешались стюарды и служба безопасности стадиона. После задержания Дрюмы и Румянцева фанатский вираж в качестве протеста покинул стадион.