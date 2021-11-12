После драки на «Газпром Арене» задержали трех человек. Двое из них — лидеры фанатского движения «Зенита»

По данным «Фонтанки», после драки болельщиков в отдел полиции были доставлены заводящие фанатского виража «Зенита» Руслан Дрюма, Александр Румянцев и еще один болельщик по фамилии Иванов.



После опроса в отношении их были составлены протоколы по статье 20.31 КоАП («Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований»). После этого их отпустили из отдела под обязательство о явке.



Отметим, что по данной статье КоАП им грозит не только штраф или административный арест, но и запрет на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований.

