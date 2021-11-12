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После драки на «Газпром Арене» задержали трех человек. Двое из них — лидеры фанатского движения «Зенита»

Лидеров фанатского движения «Зенита» задержали после драки на матче Россия — Кипр в Петербурге

Стали известны имена задержанных футбольных фанатов после драки во время матча отборочного этапа квалификации чемпионата мира — 2022 Россия — Кипр, который прошел 11 ноября в Петербурге на «Газпром Арене».

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По данным «Фонтанки», после драки болельщиков в отдел полиции были доставлены заводящие фанатского виража «Зенита» Руслан Дрюма, Александр Румянцев и еще один болельщик по фамилии Иванов.

После опроса в отношении их были составлены протоколы по статье 20.31 КоАП («Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований»). После этого их отпустили из отдела под обязательство о явке.

Отметим, что по данной статье КоАП им грозит не только штраф или административный арест, но и запрет на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований.

Драка началась в первом тайме матча Россия — Кипр. Представители фанатского сектора были недовольны группой болельщиков, сидящих рядом с ними, из-за того, что те не оказывали активную поддержку национальной команде. Один из них (предположительно Руслан Дрюма) пошел разбираться с ними. Началась потасовка, к которой тут же подключились другие фанаты. В конфликт вмешались стюарды и служба безопасности стадиона. После задержания Дрюмы и Румянцева фанатский вираж в качестве протеста покинул стадион.

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Комментарии (4)

264530321
Кто не знает Макасина???
Уж он то правильный, или нет?
Petr0f
Понасажают кузьмичей на вираж. Тьфу
abdurahman
Клоуны. Мареша (Евгения Дмитриева) когда Хубаев убил "Ландскроны" показали какие они ссыкуны. Только и могут между собой сраться. тфу.
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