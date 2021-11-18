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Горсуд разрешил одному из лидеров зенитовских фанатов продолжать драться на стадионе. Запрет на посещение матчей с него сняли

Горсуд Петербурга вернул одному из лидеров фанатского движения «Зенита» возможность посещать футбольные матчи

В Петербурге рассмотрели апелляцию на решение Петроградского районного суда, которую подал известный зенитовский болельщик Руслан Дрюма и его адвокат.

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Как сообщили «Фонтанке» 18 ноября в объединенной пресс-службе судов, Горсуд в ходе рассмотрения апелляционной жалобы на решение районного суда это решение отменил. И вынес свое — вегетарианское.

Суд решил, что драка на стадионе — это не часть 3 статьи 20.31 — «Грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований», а 1-я часть той же статьи — просто нарушение правил. Смягчено было и наказание.

Как писала «Фонтанка», Руслана Дрюму суд отправил под арест на 8 суток, помимо этого его на два года лишили возможности посещать спортивные мероприятия.

По решению Горсуда теперь он просто заплатит штраф 5 тысяч рублей. И сможет уже завтра пойти на игру «Зенит» — «Нижний Новгород».

Драка, после которой Дрюму, а также еще двоих болельщиков доставили в отдел полиции, произошла на матче Россия — Кипр, проходившем на «Газпром Арене» 11 ноября. Она началась из-за того, что на фанатском секторе возникло недовольство соседями, которые якобы не так сильно поддерживали национальную сборную. В конфликт вмешались стюарды и сотрудники службы безопасности стадиона. После задержания двух заводящих вираж покинул стадион в качестве протеста.

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