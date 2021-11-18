Горсуд разрешил одному из лидеров зенитовских фанатов продолжать драться на стадионе. Запрет на посещение матчей с него сняли

Как сообщили «Фонтанке» 18 ноября в объединенной пресс-службе судов, Горсуд в ходе рассмотрения апелляционной жалобы на решение районного суда это решение отменил. И вынес свое — вегетарианское.



Суд решил, что драка на стадионе — это не часть 3 статьи 20.31 — «Грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований», а 1-я часть той же статьи — просто нарушение правил. Смягчено было и наказание.



Как писала «Фонтанка», Руслана Дрюму суд отправил под арест на 8 суток, помимо этого его на два года лишили возможности посещать спортивные мероприятия.

