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    Продавцы Wildberries пожаловались на «ложные» штрафы на сотни тысяч рублей. Площадка утверждает, что они неверно оценили свои габариты

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    3 комментария

    Продавцы, работающие на онлайн-платформе Wildberries, столкнулись с объемными штрафами. Как сообщили предприниматели 6 декабря, еженедельный отчёт от маркетплейса стал для них сюрпризом: компания наложила на них взыскания за якобы неверные габариты товара. В чате торговцев, столкнувшихся с проблемой, состоят 600 человек. У некоторых сумма штрафа достигала сотни тысяч рублей.

    В службе поддержки Wildberries, ответы которой приводит инициативная группа продавцов, сообщили, что проблема возникла из-за неправильного обновления системы проверки, а специалисты обрабатывают каждую жалобу в ручном режиме. При этом, по словам самих предпринимателей, на многие из обращений реакция от площадки пока не поступила. Они планируют составить досудебную претензию и обратиться с жалобой в прокуратуру.

    В пресс-службе Wildberries сообщили, что получили несколько десятков обращений от продавцов с вопросами по расчетам габаритов. «Проблема в том, что они случайно или намеренно занижали габариты своих товаров, чтобы получить более низкие тарифы на логистику», — прокомментировали в компании. Однако на складе все равно происходит выборочный перезамер товаров, и отправка осуществляется по их фактическим размерам, а продавцу выставляется доплата за логистику. «По всем поступившим в компанию обращениям производится проверка, и в случае выявления несоответствия будет сделан перерасчет», — пообещали в Wildberries.

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    Комментарии 3

    VKuser19996280606 Дек 2022 в 19:21
    Озон убрал операторов поддержки и вообще оплаченный товар клиентам не отправляет уже с месяц. Деньги с Озон счёта тоже не даёт вывести.
    +0−0
    kоt-obormot06 Дек 2022 в 18:56
    Бокальчуки перед отчаливанием - денег напоследок решили себе максимально урвать?
    +3−2
    SU LUX INN06 Дек 2022 в 18:47
    есть же Альтернативная площадка маркетплейса!
    +2−0
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