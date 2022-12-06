Продавцы Wildberries пожаловались на «ложные» штрафы на сотни тысяч рублей. Площадка утверждает, что они неверно оценили свои габариты

Продавцы, работающие на онлайн-платформе Wildberries, столкнулись с объемными штрафами. Как сообщили предприниматели 6 декабря, еженедельный отчёт от маркетплейса стал для них сюрпризом: компания наложила на них взыскания за якобы неверные габариты товара. В чате торговцев, столкнувшихся с проблемой, состоят 600 человек. У некоторых сумма штрафа достигала сотни тысяч рублей.



В службе поддержки Wildberries, ответы которой приводит инициативная группа продавцов, сообщили, что проблема возникла из-за неправильного обновления системы проверки, а специалисты обрабатывают каждую жалобу в ручном режиме. При этом, по словам самих предпринимателей, на многие из обращений реакция от площадки пока не поступила. Они планируют составить досудебную претензию и обратиться с жалобой в прокуратуру.

